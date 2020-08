Buenos Aires accueille tous les ans des milliers d’étudiants étrangers. Argentine-info vous donne quelques bons plans pour profiter de la vie étudiante dans la capitale et rencontrer d’autres étudiants de toutes nationalités confondues!

Fête étudiante à Buenos Aires. Crédit photo Dario Soldann

Kit de bienvenue étudiant

Le gouvernement argentin propose un kit de bienvenue à destination des étudiants. Il vous suffira de le demander ici, 7 jours avant votre arrivée. Vous pourrez ensuite le retirer directement à l’aéroport. Ce kit vous offre un rabais sur le transport jusqu’au centre ville depuis l’aéroport. Vous pourrez également bénéficier de réductions pour des logements et des écoles de langues. De plus, le kit contient une carte sim et une carte de transports, indispensable pour utiliser les bus, métros et trains de Buenos Aires, mais également d’autres villes argentines!

Visites gratuites de la ville

La ville de Buenos Aires propose plus de 50 visites, en anglais et en espagnol, pour vous permettre de profiter de la capitale. Chaque jour vous pouvez profiter d’une visite différente. La ville vous propose des circuits “classiques”, dans les quartiers les plus emblématiques, mais également des circuits thématiques. Nous vous recommandons par exemple la visite de Puerto Madero de nuit, la découvertes des plus beaux graffitis de la ville ou encore de partir sur les traces du pape François! Retrouvez touts les détails et l’agenda ici.

Bus touristique

Le bus touristique vous emmènera dans les quartiers les plus emblématiques de la ville de Buenos Aires. Son circuit commence au cœur du Centro Porteño, à quelques mètres de la Plaza de Mayo, avec des vues panoramiques vous pourrez apprécier des lieux historiques, des espaces culturels et des quartiers uniques pleins de culture argentine. Les bus passent toutes les 20 ou 30 minutes, selon le circuit et le trajet à l’intérieur de la ville dure 3 heures 20 minutes. Le service Hop On / Hop Off vous permet de monter et descendre du bus autant de fois que vous le souhaitez. Tous les jours (y compris les jours fériés) de 9h00 à 17h00. Vous pouvez monter dans le bus à n’importe quelle station et commencer votre visite, ne la manquez pas ! Retrouvez toute l’information et réservez votre billet ici.

Un graffiti dans le quartier Palermo. Source Pinterest

Découvertes culturelles

Musées gratuits pour les étudiants

Buenos Aires regorge de musées. La plupart proposent un tarif préférentiel voire un jour gratuit pour les étudiants. Voici une sélection des musées inratables de la ville avec leur jour gratuit pour les étudiants. Retrouvez la liste de tous les musées de la ville ici.

MALBA : Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires : gratuit le mercredi

MACBA : Museo de Arte Contemporaneo de Buenos Aires : gratuit le mercredi

MNBA : Museo Nacional de BELLAS ARTES : gratuit le mardi

Museo Moderno : Museo de Arte Moderno de Buenos Aires : gratuit le mercredi

La Usina del Arte. Source Pinterest

Centres culturels

Nous vous encourageons aussi à découvrir les nombreux centres culturels. Chaque centre culturel propose des expositions et des activités gratuites. Retrouvez la liste complète des centres culturels de la capitale ici. Nous vous présentons les centres culturels incontournables de Buenos Aires.

Centro Cultural Kirchner (CCK)

Le CCK est le plus grand centre culturel de la ville. Il propose des expositions, des concerts et des milongas toute l’année. Tout prés de Puerto Madro, n’hésitez-pas à y faire un tour ne serait-ce que pour admirer son architecture. Si vous voulez profiter de toutes les expositions proposées prévoyez plusieurs jours! Retrouvez toute la programmation ici.

Centro Cultural Recoleta (CCR)

Le CCR se trouve, comme son nom l’indique, dans le très chic quartier Recoleta. Ce centre culturel qui change de façade tous les trimestres, propose un large choix d’expositions mais également d’atelier créatifs et de concerts. Si vous passez dans le quartier en été nous vous conseillons vivement d’entrer dans le centre admirer l’exposition en cours et profiter de leur immense terrasse! Retrouvez toute l’information ici.

Usina del Arte

Ce centre culturel, ancienne usine électrique vaut le détour rien que pour son architecture et son histoire! L’usine de l’art propose un large choix d’expositions, concerts et spectacles tout au long de l’année. Retrouvez la programmation ici.

Bars et sorties

Bomba del tiempo

Situé dans le quartier Almagro, le centre culturel le Konex reçoit chaque lundi soir un groupe de 17 musiciens percussionnistes : La Bomba de Tiempo ! Dès 19h la calle Sarmiento prend un tout autre visage. En effet, les porteños et étrangers se mélangent. L’attente pour rentrer dans le centre culturel se fait dans une ambiance détendue et conviviale. Retrouvez toute l’information ici.

Mundolingo

Cette association propose 3 fois par semaines des rendez-vous pour rencontrer des étrangers et pratiquer les langues. En effet, les mardis, mercredis et jeudis, un bar est mis à disposition. Quand vous arrivez vous avez à votre disposition des drapeau correspondant aux langues que vous parlez. À partir de là vous pouvez rencontrer et échanger avec les personnes qui parlent les mêmes langues que vous! Une excellente occasion de faire des rencontre mais également de perfectionner sa maîtrise des langues! Pour retrouver les événements, rendez-vous ici.

Tango

Pour les amateurs de tango, ou simplement pour les curieux, la capitale argentine regorge de milongas tous les soirs de la semaine! Les milongas sont les soirées où l’on danse le tango. Certaines sont gratuites et proposent parfois des cours d’initiation. Si la plupart des milonga se font avec un DJ, certaines proposent ponctuellement des concerts live. Vous trouverez toutes les informations jour par jour ici.

Jobs bar

Pour une sortie originale, rendez-vous au Jobs bar, dans le quartier de quartier de Palermo. Ce bar immense propose un nombre impressionnants de jeux, allants des jeux de société aux tables de billards en passant par les stands de tir à l’arc. L’idéal pour se divertir entre amis et changer un peu de la traditionnelle bière en terrasse.

