Si vous flânez dans les rues et les parcs de Buenos Aires, vous croiserez certainement ces promeneurs de chien, avec jusqu’à une dizaine de chiens harnachés à leur ceinture. Argentine-info vous en dit plus sur cette profession!

Les argentins et leur “mascota”

Bien plus qu’un animal de compagnie, “la mascota” est un véritable compagnon et révélateur du milieu social des porteños. Inutile de vous rappeler à quel point en Argentine, on aime les animaux. Les Argentins raffolent des chiens, et considèrent même que posséder un animal de compagnie a un petit côté branché et chic. Choyés par leurs maîtres, nombreux sont ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir se faire promener par leurs propriétaires… c’est à ce moment qu’interviennent les promeneurs de chiens !

Un vrai métier

Les “paseadores de perro” sont les professionnels de la promenade canine ! Cependant, n’importe qui ne s’improvise pas promeneurs de chiens! En effet, on doit savoir en gérer une dizaine, soit 40 pattes, en maîtrisant les noms de chacun pour savoir se faire entendre en temps voulu : bagarres ou aboiements trop bruyants par exemple.

Rémunérés au “chien”, les promeneurs se baladent très souvent accompagnés de plus de 4 chiens, bien que d’après la législation, ils soient limités à ce nombre. En effet, cette activité est très encadrée, responsabilisant les promeneurs.

Des règles bien définies

Quelques règles auxquelles doit se conformer le promeneur ou la promeneuse :

– Respecter les règles de conduite du piéton sous peine de responsabilité en cas d’accident

– Promener ces chiens au moins 2 fois par jour

– Respecter les contraintes des propriétaires, et les rassurer (et oui, pour certains porteños, leurs chiens sont bien plus que des animaux!)

– Ne pas mélanger les races incompatibles, notamment de par leur férocité et leur taille !

Ce métier peut être intéressant financièrement, grâce à une rémunération variable d’environ 150 pesos par chien et par promenade ! Cela nécessite en moyenne deux heures de votre journée, les chiens devant être sortis 2 fois par jour.

Pour les curieux…

N’ayez crainte de confier vos chiens car cette activité est très règlementée, il faut en effet s’inscrire au registre des promeneurs de chiens et l’autorisation d’exercer son activité dure un an, renouvelable.

