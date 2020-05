Buenos Aires est une ville où il fait bon vivre. Mais il est parfois agréable de s’éloigner un peu de l’agitation de la capitale, et de se ressourcer en pleine nature. Nous vous proposons donc aujourd’hui de vous rendre dans une jolie réserve naturelle non loin de Buenos Aires: la réserve Otamendi.

Biodiversité à Otamendi

Les paysages de ce parc du nord-est de la province de Buenos Aires sont représentatifs de l’environnement typique que l’on retrouve dans le Delta des îles du Rio Paraná, avec également une touche de pâturages de la Pampa, de canaux et de petites lagunes! Bref, il y a de quoi reprendre une bonne bouffée d’oxygène!

En plus de tout cela, il y a beaucoup d‘espèces animales à découvrir ou à redécouvrir! La zone est en effet peuplée de nombreuses espèces menacées, parmi lesquelles des oiseaux, mais également des mammifères tels que le ciervo de los pantanos (cerf des marais), le plus grand d’Amérique du Sud. Dans les lagunes, vous aurez l’opportunité d’observer différentes espèces de canards, d’oiseaux, et d’éperviers.

Que faire à Otamendi ?

De nombreuses activités s’offrent à vous au sein de la réserve. Vous aurez par exemple accès au Centre d’Interprétation pour vous informer sur la biodiversité du lieu. Idéale pour une journée en famille, la réserve propose des aires de pique-nique, afin de vous permettre de déjeuner en plein cœur de la nature.

Pour les plus sportifs d’entre vous, le parc propose différents sentiers sur lesquels vous balader. Vous pourrez aller à la rencontre des animaux de la réserve, en empruntant le sentier “Recuperando lo nuestro”. Pour une simple balade au cœur de la nature, il vous est proposé de suivre le sentier “Historias del pastizal” (Histoires des pâturages) ou encore “Guardianes de la Barranca” (Gardiens du ravin/ canyon).

Infos pratiques

Se rendre à la Réserve naturelle Otamendi

En voiture: Depuis Buenos Aires, empruntez la RN 9 jusqu’à la ville de Rómulo Otamendi. Après 2 km sur la rue principale, vous atteindrez l’entrée de la réserve.

Autres moyens de transport: Il est également possible de vous y rendre en omnibus ou en train. Depuis la ville de Campana, il y a par ailleurs un service de bus.

Alors surtout n’hésitez pas à vous rendre dans ce parc qui vous promet une belle journée de détente en famille, ou entre amis! Retour aux sources garanti!

