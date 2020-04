Au nord-est de la Province de Córdoba, se trouve le plus grand bassin fermé d’Argentine : la Laguna Mar Chiquita. Ce miroir d’eau salée est une réserve naturelle abritant la majeure diversité d’oiseaux d’Argentine. Sur la rive sud de cette lagune, est né le village de Miramar où la nature et les activités touristiques cohabitent depuis les années 1940.



Source : Jonatan Zinger

Un environnement protégé

Le site a été déclaré réserve provinciale d’Argentine, réserve hémisphérique d’oiseaux côtiers et première merveille naturelle de la province de Córdoba. Vous pourrez y observer notamment des loups à crinières, pumas, tayasuidos (sorte de petits sangliers d’Amérique du Sud) et bien d’autres animaux ! Au total, plus de 330 espèces d’oiseaux peuplent Mar Chiquita, autochtones et migrateurs, provenant du Canada, de Patagonie ou des Caraïbes selon les saisons. Il y a notamment une grande quantité de flamands roses !

Les activités proposées

Plusieurs plages sont aménagées pour vous permettre de vous reposer et de profiter du cadre, et de vous reposer les doigts de pied en éventail. Plusieurs activités aventure sont proposées si vous avez envie de vous dépenser tout en profitant des paysages grandioses de la lagune : trekking, balades à cheval, kayak, windsurf, voile… etc. Enfin, des excursions pour observer la faune et la flore de la lagune sont organisées si vous voulez en apprendre plus sur l’environnement de Miramar.

Tourisme rural à Miramar

Miramar et ses environs offrent de nombreux hébergements au cœur de la nature. Vous pourrez vous loger dans de nombreuses chambres d’hôtes rustiques, idéales à n’importe quelle époque de l’année pour faire un bain d’air frais. Un bon moyen de reprendre des forces pendant un long weekend en faisant des activités propices à la détente : pêche, promenades, balades à cheval, activités nautiques, visites culturelles et observation de la faune et de la flore environnante. Vous pourrez en outre savourer les spécialités du coin, notamment à base de poisson !

N’hésitez pas à contacter l’agence Equinoxe, spécialiste du voyage sur-mesure en Amerique Latine depuis 30 ans !

Cet article vous a plu ? Vous aimerez aussi :