Située en plein coeur de la Vallée de Paravachasca aux pieds des Sierras (monts), la très charmante Alta Gracia se trouve à 36km de la ville de Cordoba.Elle est connue pour avoir été la ville d’enfance de Che Guevara, ou encore comme véritable berceau jésuite. En effet, Alta Gracia et un lieu touristique de prédilection pour les visiteurs de la Province de Cordoba.

Que cache alors cet adorable village? On vous dit tout!

Un peu d’histoire…

Des aborigènes, appelés « Comechingones » (signifiant Mange pierre, Mange terre), habitaient à l’origine la Vallée Paravachasca . Les Sanavirones, aborigènes du nord de Córdoba, les ont rejoint. Ensemble ils commencèrent à chasser, à pêcher, et à cultiver les terres grâce à la méthode de l’irrigation.

Au cours du XVIe siècle, la vague colonisatrice s’étendit sur la région de Cordobá, fondant la ville du même nom en 1573. À sa tête Don Jeronimo Luis de Cabrera entraîna, sans délai, le massacre de la population aborigène.

Don Alonso Nieto de Herrera reçut une parcelle de terre des alentours de Córdoba à la mort de son propriétaire. Et, comme il n’avait pas d’héritier, il décida d’en faire don à la Compañia de Jesús (Ordre Jésuite). Par ailleurs, il s’inspira d’un Sanctuaire en Espagne dédié au culte de la Vierge d’Alta Gracia pour baptiser la ville du même nom. L’œuvre architecturale réalisée par les Jésuites, l’Estancia Alta Gracia, perdure encore aujourd’hui. Cette dernière fut également déclarée Patrimoine Historique et Culturel de l’Humanité par l’UNESCO en 2000.

Au XVIIe siècle les Missions organisées dans tout le pays chassèrent les Jésuites de la zone. Pendant cette période, Alta Gracia connut effectivement une importante expansion touristique. Elle obtint alors le statut de ville par une loi de 1940.

Les incontournables à Alta Gracia

– L’Estancia Alta Gracia demeura presque abandonnée pendant plusieurs année. Par la suite, elle passa entre les mains de différents propriétaires, jusqu’à ce qu’elle soit vendue à Don Santiago de Liniers. À la mort de ce dernier, ses héritiers l’occupèrent jusqu’en 1968. En 1972, la municipalité récupéra la Villa, la restaura et l’inaugura comme le Musée National du Virrey Liniers.

– La grotte Notre Dame de Lourdes et sa chapelle : inaugurée le 10 septembre 1906, cette grotte était un lieu de pèlerinage où l’on venait s’y prosterner et déposer des dons. Une chapelle fut alors construite à proximité afin d’accueillir tous ces pèlerins.

– Musée Che Guevara : Le musée a vu le jour le 14 juillet 2001, afin d’offrir une vision de l’enfance d’Ernesto Guevara dans ce lieu où se sont forgés son caractère et sa personnalité. En effet, les visiteurs peuvent y découvrir des objets personnels, photographies, et éléments significatifs de sa vie, afin d’en connaître plus sur cette célébrité qui a marqué l’histoire.

– Observatoire astronomique de Bosque Alegre : Il dépend de l’Université Nationale de Cordoba. Fondé en juillet 1942 et se situant à Sierras del Tala à une hauteur de 1250 mètres au dessus du niveau de la mer, il est l’établissement où se réalisent de nombreuses études et recherches. Il est possible de le visiter, et d’y admirer sa coupole de presque 20m de diamètre, ainsi que son télescope de 37 tonnes!

– Digue Los Molinos : Située à 30km d’Alta Gracia, elle forme l’un des bassins d’eau les plus importants de la région, permettant d’y pratiquer des sports nautiques ou d’y pêcher le Pejerrey, un poisson typique d’Argentine.

