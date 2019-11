La Pampa intrigue. Région mystérieuse, on la connaît souvent pour la tradition des gauchos qui la caractérise et pour sa faune et sa flore très riches. Partons donc à la découverte de cette province riche en patrimoine historique et naturel.

Carte d’identité de la province de la Pampa

Drapeau de la province de la Pampa – Source : Wikipedia

Province : La Pampa

: La Pampa Peuplée par : 353 000 pampeanos

: 353 000 pampeanos Superficie : 145 000 km² (environ 1/4 de la France)

: 145 000 km² (environ 1/4 de la France) Capitale : Santa Rosa (à peu près 170 000 santarroseños)

Géographie

La province de La Pampa est une subdivision du centre de l’Argentine. En effet, son emplacement géographique est relativement central. D’une part, elle est bordée à l’ouest par la province de Mendoza. Puis, au sud par le Río Colorado qui la sépare de la province de Río Negro. Ensuite, à l’est par la province de Buenos Aires. Enfin, au nord par la province de San Luis et celle de Córdoba. Sa capitale est Santa Rosa.

Photo: La Pampa

Climat

Comme son nom l’indique, une grande partie de la province fait partie de la plaine pampéenne, même s’il existe d’importantes variations du relief. En effet, l’ouest pampéen constitue une zone de transition vers la région de Cuyo. De plus, l’altitude y monte progressivement jusqu’à atteindre les 600 mètres. Notons qu’il y a des points culminants à 1 100 mètres. Son climat, comme dans toutes les régions tempérées ou subtropicales humides, est naturellement changeant. Les hivers vont de frais à doux et les étés sont très chauds et humides.

Dans ces conditions, les précipitations sont assez uniformes tout au long de l’année, mais un peu plus abondantes en été. En outre, les précipitations annuelles sont plus fortes près des côtes et décroissent régulièrement vers l’ouest, en direction de l’intérieur des terres. Enfin, pour ce qui est de la pluie, dès la fin du printemps et en été, elle tombe sous forme d’averses brèves et puissantes et d’orages. Le reste de l’année, la plupart des pluies se produisent lorsque des fronts froids et des dépressions de tempête entrent en contact.

Bien que le froid provoque souvent des gelées nocturnes en hiver, la neige est quasiment exclue. Cependant, la plupart des hivers, il arrive que de très légères précipitations neigeuses se produisent dans les régions occidentales les plus éloignées de l’océan. Et la neige est tout à fait exceptionnelle près des côtes.

Principales villes et intérêts dans la province de la Pampa

Santa Rosa est la capitale de cette Province contenant plus de 120 000 habitants. Elle se situe en plein centre du pays. Par conséquent, c’est un lieu de passage et un important carrefour entre les principales villes d’Argentine.

General Pico est la deuxième plus grande ville de cette Province, avec plus de 60 000 habitants. La ville est située au nord-est de la province, dans la pampa bien arrosée appelée pampa humide . Donc la principale activité de la région est l’agriculture associée à l’élevage.

