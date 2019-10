Située à l’Est de la région de San Juan, dans le département de Valle Fértil, la charmante San Agustin del Valle Fértil (ou Villa San Agustin) attire de nombreux visiteurs par son climat agréable, sa riche végétation et son panorama sur les montagnes, caractérisé par une vue directe sur de grands cactus. Alors on vous en dit plus…

Photo – Source : Gla*

La ville de San Agustin

Elle est fondée le 4 Avril 1776 par Pedro Pablo de Quiroga. Cette ville concentre les principaux établissements institutionnels et administratifs du département Valle Fertil. Donc ça fait d’elle un centre infrastructurel important pour sa province.

San Agustín est une commune tranquille et reposante au pied des montagnes, qui recouvre les paysages rustiques et accueillants typiques de la région de San Juan.

D’une part, il y a propositions variées. Tout d’abord en terme de logement. Puis, de gastronomie traditionnelle. Enfin, d’activités sportives. D’autre part, vous aurez l’occasion d’y découvrir divers artisanats locaux (notamment de textile). En outre, des musées d’anthropologie, d’archéologie et de minéralogie vous apprendront tous les secrets naturels de la région.

Petit plus : Laissez-vous tenter par une randonnée à cheval aux alentours de Villa San Agustin. Dans un cadre qui vous plonge directement en plein cœur de la nature à l’Etat pur, entre montagnes et grands espaces, vous serez au premières loges de ce panorama époustouflant.

A voir/ A faire dans les environs

La qualité principale de San Agustin del Valle Fertil réside sans aucun doute dans sa proximité avec de célèbres parcs naturels. En effet, ce sont : Ichigualasto (Valle de la Luna) et Talampaya.

Le Parc Ichigualasto (ou Valle de la Luna) est déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO en 2009. Ça prouve que c’est un véritable paradis géologique. D’ailleurs il regorge de roches et de fossiles d’animaux et de plantes de la période Triasique (entre 200 et 250 millions d’années auparavant).

Depuis San Agustín del Valle Fertíl – distance : 72km (1h approx.) en empruntant la RP 510.

Le Parc Talampaya permet de contempler des murs surprenants, des fossiles intrigants et des parois gravées par l’homme dans le passé. De plus, les roches de ce Parc témoignent de l’évolution de la planète depuis plusieurs millions d’années. Attention : les parcours du Parc Talampaya se font avec un guide et une voiture spécialisés que vous trouverez à l’entrée du parc. Donc vous ne pouvez pas accéder au parc avec votre propre voiture.

Depuis San Agustín del Valle Fertil – distance : 113km (1h30 approx.) en empruntant les RP 510 et 26.



Cet article vous a plu ? Prenez le temps d’en lire d’autres