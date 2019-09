C’est sur le littoral maritime de la Province de Santa Cruz que se trouve ce parc national. Il représente parfaitement ce qu’est la biodiversité de la Steppe Patagonique. Naturel et en très bon état de conservation, le Parc National Monte León s’étend sur 61 700 hectares. Longeant la Mer d’Argentine sur plus de 36km de côtes, ce parc saura vous surprendre. Son patrimoine naturel et sa valeur paléontologique indéniable vous enchanteront. Un parc à ne pas manquer !

La naissance du Parc de Monte León

En 1996, Monte León fait son entrée dans la prestigieuse liste des Parcs Nationaux argentins. L’écologiste et millionnaire américain Douglas Tompkins, fondateur de la marque The North Face, décide d’acquérir le terrain. Et ce après avoir découvert l’immense potentiel écologique de cet endroit paradisiaque. À travers sa fondation Vida Silvestre Argentina, il en fait une aire naturelle protégée et conservée en la léguant à l’État Argentin. Le 20 octobre 2004, cette nouvelle aire marine ainsi protégée devient officiellement le premier Parc Côtier-Marin d’Argentine !

Une faune et flore exceptionnelle

Ce parc dispose d’un patrimoine naturel répertoriant pas moins de 67 espèces volatiles différentes ! Vous trouverez aussi 20 mammifères, 4 reptiliennes ou encore plus de 300 spécimens marins peuplant ses eaux ! Le Parc National Monte León possède donc l’une des réserves les plus spectaculaires de la planète en termes de biodiversité.

Vous y rencontrerez notamment une colonie de manchots de Magellan, constituée de 60 000 individus. C’est donc 4ème colonie la plus importante du pays ! Se trouvent aussi de nombreux animaux marins et côtiers. Par exemple des cormorans, des goélands, des baleines franches australes, ou encore des pumas et des renards gris. Pensez donc à vos jumelles !

Cette steppe héberge également un nombre considérable d’espèces végétales. Vous aurez la chance d’observer une fleur incroyable. Avec la particularité d’apparaître de façon spectaculaire aux lendemains des hivers enneigés, la mata negra est une fleur native de la Patagonie. Vous pourrez également y observer du thym sauvage, très utilisé dans la cuisine autochtone. Donc ouvrez les yeux et admirez cette nature encore sauvage !

Activités conseillées à Monte León

Lors de votre parcours, vous aurez la possibilité de profiter d’un paysage imprenable. En effet, en plus de la biodiversité naturelle qui vous entoure le parc propose un paysage aux formes particulières et d’une vue imprenable sur la Mer d’Argentine. De même, vous pourrez vous laisser surprendre par les routes du Guanaco ou l’Île de Monte León et ses roches. Ce sont celles ci qui ont par ailleurs inspiré le nom du Parc en raison de leur aspect, évoquant la forme d’un lion étendu.

De nombreuses balades et randonnées sont possibles au sein du parc. Nous vous conseillons par exemple d’aller vous promener jusqu’au Mirador Cabeza del León. Sur le chemin le long de la côte, se trouve un mirador d’où vous pourrez apprécier la forme particulière de la roche. Oui on dirait un lion ! D’ici, vous aurez aussi un magnifique panorama sur la colonie de lion de mer se reposant sur la plage. Une expérience immanquable pour tous les amoureux de la nature !

Comment s’y rendre ?

Nous vous conseillons d’y aller en voiture. Le Parc National Monte León se situe dans le Sud-Est de la Province de Santa Cruz. On peut le rejoindre par la Route Nationale Nº3, au niveau du km 2385. Les deux villes les plus proches de l’entrée du Parc sont : Comandante Luis Piedra Buena (à 35km) et Puerto Santa Cruz (à 50km).

