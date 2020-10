Vous êtes perdu entre grandes villes, quartiers, provinces et capitales ? L’Argentine est un pays immense et quelques rappels géographique ne feront pas de mal ! Aujourd’hui, direction la province de Santa Fe!

Drapeau de la province de Santa Fe. Source Wikipedia

Carte d’identité :

Province : Santa Fe

Peuplée par : 3 200 000 santafesinos

Superficie : 133 000 km² (l’équivalent de la Grèce)

Capitale : Santa Fe (à peu près 630 000 santafesinos)

Géographie :

La province est limitée au nord par la province du Chaco, à l’est par les provinces de Corrientes et Entre Ríos, au sud par la province de Buenos Aires et à l’ouest par les provinces de Santiago del Estero et Córdoba. Bien qu’enclavée, la province a un accès à la mer grâce au fleuve Paraná, qui se jette dans le río de la Plata. Elle est la dixième province argentine en superficie.

Carte de l’Argentine avec la province de Santa Fe en rouge. Source Wikipédia

Climat :

La province a un climat subtropical humide, caractérisé par des étés chauds et humides et des hivers frais. Le sud de la province a un régime thermique et des précipitations semblables à ceux de la Pampa. Le nord connaît des températures plus élevées, avec des précipitations supérieures à 800 mm à l’est, mais moins abondantes à l’ouest. L’hiver y est une saison plus marquée.

La partie montagneuse (sierras) présente un climat subtropical estival très semblable au climat méditerranéen. Les versants orientaux de la sierra sont très humides, contrairement aux versants occidentaux, arides.

Principales villes et intérêts :

Le grand centre économique est la ville de Rosario, ville également la plus peuplée avec plus de 910 000 habitants. Cette ville est célèbre pour être le fief de Lionel Messi.

La ville de Santa Fe atteint 550 000 habitants, c’est la capitale historique de cette province. La cité a été édifiée par les Belges immigrés et se situe à 165 km de Rosario.

