Vous êtes perdu entre grandes villes, quartiers, provinces et capitales ? L’Argentine est un pays immense et quelques rappels géographique ne feront pas de mal ! Aujourd’hui, direction la province de Santiago del Estero !

Carte d’identité :

Province : Santiago del Estero

Peuplée par : 900 000 Santiagueño

Superficie : 136 351 km²

Capitale : Santiago del Estero (à peu près 250 000 habitants)

Géographie :

La province a une superficie de 136 351 km2, soit un quart de celle de la France. Elle fait presque totalement partie de la région très plate du Gran Chaco, avec quelques dépressions dans lesquelles se forment des étangs et des lagunes.

Photo: wikipedia

Climat

Le sol, riche en sel, est en général aride et de type steppique. Le climat est de type subtropical avec une longue saison sèche en hiver. De hautes températures sont relevées pendant toute l’année ; la température moyenne est de 21,5 °C, avec des maxima de plus de 47 °C, et des minima de −5 °C. Pendant la saison sèche, en hiver, les précipitations moyennes n’atteignent que 120 mm, mais la moyenne annuelle atteint le chiffre acceptable de 700 mm. Ces précipitations sont plus élevées à l’est et moins abondantes à l’ouest.

Photo: wikipedia

Principales villes et intérêts

Le tourisme a pris un bon départ, mais uniquement autour des principales attractions touristiques. Les touristes visitent Santiago del Estero, la plus ancienne ville d’Argentine, avec ses bâtiments historiques et ses musées. Dans la province, il faut signaler la ville de Termas de Río Hondo avec ses sources chaudes et ses 170 hôtels ; le barrage de Río Hondo est également une base appréciée pour les sports nautiques.

La province compte plusieurs réserves ou parcs naturels :

le Parc national Copo

quatre zones protégées : les Bañados de Figueroa, les Sierras de Ambargasta, la Sierra de Guasayan et les Sierras de Sumampa.

