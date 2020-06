Aujourd’hui Argentine-info vous propose de (re)découvrir El puente de la Mujer dans le jeune quartier de Puerto Madero !

Puente de la Mujer, Puerto Madero, Buenos Aires. Source Pinterest

Puerto Madero

C’est un nouveau quartier de Buenos Aires. Celui-ci n’a que 20 ans. Il est le quartier le plus récent et le plus moderne de la capitale. Il est très prisé par la jeunesse dorée porteña. De nombreux bars, restaurants et boîtes de nuits bordent le Río de la Plata.

Le « Puente de la Mujer »

Dans le quartier de Puerto Madero, les noms de rues rendent hommage aux femmes qui ont marqué l’histoire argentine. C’est pourquoi on a baptisé ce pont “Puente de la Mujer”.

En effet, alors que Puerto Madero s’élevait, Buenos Aires s’est souvenu de ces femmes qui ont lutté pour leurs idéaux et pour l’Argentine et décida de leur consacrer une digne place dans la capitale porteña, une symbolique d’autant plus forte quant on sait que le jeune Puerto Madero est un visage de modernité pour le pays !

Parmi ces femmes célèbres on peut notamment retrouver Azucena Villaflor, qui fut l’une des fondatrices du mouvement des mères de la Place de Mai. Mais aussi Aimé Painé, chanteuse argentine d’origine mapuche et tehuelche, qui s’est consacrée à la préservation et à la diffusion de la musique traditionnelle de son village. Ou encore Juana Paula Manso, écrivaine, traductrice, journaliste et enseignante argentine, pionnière du féminisme en Argentine, en Uruguay et au Brésil.

Portrait de Aimé Painé. Source Indymedia

Un architecte de renom

Buenos Aires, dans son effort de faire partie des villes avant-gardistes en terme d’architecture, a invité le célèbre architecte espagnol Santiago Calatrava, à l’origine d’une dizaine d’édifices imposants à travers le monde. L’occasion d’ailleurs pour lui de donner naissance à son premier grand projet en Amérique Latine.

Ce pont, uniquement piéton, mesure 170 m de long et plus de 6 m. de large. Il est divisé en 3 sections, dont une est mobile. Il s’agit en effet d’un pont giratoire, avec l’un des mécanismes de rotation les plus grands du monde, pour permettre aux voiliers qui naviguent sur le Río de rentrer au port.

Santiago Calatrava a également réalisé deux ponts similaire au Puente de la Mujer. Un à Séville en Espagne : Puente del Alamillo. Et le second à Redding, aux Etats-Unis : Puente del Reloj de Sol.

Le “Puente de la Mujer”, un hommage au tango

Selon son architecte, le pont représenterait un couple dansant le tango. L'”épine” serait associée à l’homme et la structure en courbe suggérerait les mouvement de la femme dans la danse.

Le Puente de la Mujer, pont déjà mythique a donc su allier la modernité, avec sa construction et don design novateurs, à l’histoire et la tradition argentine avec son clin d’œil au tango!

