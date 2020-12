Argentine-info vous propose aujourd’hui d’aller faire un tour du côté d’Almagro, quartier typiquement porteño. Ancien et populaire, il est l’un des plus peuplés de Buenos Aires. Très animé, ce quartier est notamment un incontournable de l’histoire du tango, où le célèbre Carlos Gardel a vécu dans ses débuts !

Que voir / que faire ?

Les milongas

Le tango est tout simplement partout à Almagro. C’est dans ce quartier que Carlos Gardel a fait ses premiers pas en tant que chanteur de tango, ici il y a une vraie âme de quartier et d’innombrables milongas (bars de tango) où on s’essaie à l’art du tango ! En voici une petite sélection :

La Casa del Tango : fondation qui propose de nombreux spectacles : concerts de tango, théâtre, projections de cinéma argentin. La fondation dispose aussi d’une bibliothèque, d’un musée et d’une confiserie, où l’on peut aussi danser le tango.

Où : Guardia Vieja 4049

La Catedral Club : Situé dans un ancien hangar, cette milonga est parfaite pour passer une bonne soirée entres amis ! Vous pouvez y manger ou boire un verre tout en regardant les amateurs de tango s’essayer sur la piste de danse. Cette milonga propose des cours de tango tous les jours et pour tous les niveaux, et propose également des spectacles de tango et folklore.

Où : Sarmiento 4006, plus d’infos ici

Milonga – Photo : Wikipédia

Carlos Gardel

Derrière le grand centre commercial Abasto se trouve la statut de Carlos Gardel, personnage mythique du pays, il a contribué à propulser le tango au rang d’art et développer son rayonnement mondial !

Non loin de là, se trouve également le Museo Casa Carlos Gardel, l’ancienne maison où vécu le plus célèbre tanguero, reconverti aujourd’hui en musée, retraçant l’histoire et l’œuvre du chanteur. Un véritable voyage dans le temps, du côté du Buenos Aires des années 30.

Où : Museo Casa Carlos Gardel – Jean Jaures 735

Pasaje San Carlos

Sur 50 mètres une dizaine de maisons conservent l’aspect du XIXème siècle, l’ambiance y est calme et envoûtante.

Teatro Ciego

Théâtre pour aveugle ouvert à tous. Plusieurs pièces sont présentées durant lesquelles vous n’utiliserez pas le sens de la vue mais mettrez à contribution le goût, l’odorat, l’ouïe… Un voyage surprenant où les acteurs évoluent dans tous les espaces !

Où : Zelaya 3006

Ciudad Cultural Konex

Le Konex vous attend pour faire la fête dès le lundi ! Construit sur une ancienne ligne de train, ce lieu propose une vaste programmation tout au long de l’année. Ne ratez pas le lundi le phénomène la Bomba de Tiempo, groupe de percussions incroyable.

Où : Sarmiento 3131

Où faire son shopping ?

Abasto Shopping

Ancien marché reconverti en immense centre commercial, tout le monde peut y trouver son bonheur grâce à plus de 230 boutiques, réparties sur 4 étages. Vous y trouverez également y trouver un grand nombre de restaurants, un grand cinéma, mais aussi le Museo de los Niños, pour les enfants.

Où : Av Corrientes 3247

La Tercera Fundación

Petite librairie de quartier, c’est en fouillant un petit peu que vous tomberez sur des merveilles littéraires. En entrant ne soyez pas surpris par les piles de livres dans tous les coins, on se demande comment ils arrivent à encore tenir… Romans, bandes dessinées, musique, art, dictionnaires, livres scolaires, c’est une véritable caverne d‘Ali Baba. À tel point que même le Vatican serait venu se procurer de très vieux ouvrages en langue latine. On trouve plus de 50 000 livres dans plusieurs langues (espagnol, anglais, français, allemand, italien, russe, arabe) et d’époques différentes.

Où : Sarmiento 3099

Regionales del Abasto

Très belle boutique de souvenirs, compte de nombreuses plaques reproduisant le fileteado, des vêtements de tango et encore pleins de merveilles !

Où : Anchorena 557

Où manger ?

Las Violetas

Fameuse confitería inaugurée en 1884. Carlos Gardel, Alfonsina Storni et Roberto Arlt étaient de grands habitués de ce lieu. La Confitería a été nommée site d’intérêt culturel par la ville, elle est célèbre pour ses délicieuses tartes et gâteaux comme pour son décor somptueux : ses vitraux et ses façades en marbre italien.

Où : Av. Rivadavia 3899 (Esquina Medrano)

El Faro de Vigo

Si vous voulez manger de la cuisine espagnole, ce restaurant est fait pour vous ! Les plats sont fait maison, vous y trouverez votre bonheur parmi les nombreux plats typiques du pays : tortillas espagnoles, poissons et fruits de mer, paellas… Cependant le restaurant est petit, alors pensez à réserver à l’avance.

Où : Quintino Bocayuva 522

Abasto Grill

Amateurs de viande, vous serez les bievenues dans ce restaurant de parrilla. Les portions sont généreuses, les accompagnements variés et les desserts succulents. Le tout dans un décor rappellant l’ambiance du quartier !

Où : Carlos Gardel 3171

Pierino

Situé à quelques cuadras de l’Abasto Shopping, ce restaurant offre une cuisine typique italienne. Les plats sont généreux et vous trouverez une carte variée : pâtes, pizzas… Il y en a pour tous les goûts !

Où : Lavalle 3499

Lúcuma

Si vous voulez découvrir ou vous remémorer les saveurs de la cuisine péruvienne. Les produits sont frais et de qualité, et les plats savoureux. Parfait pour déguster un délicieux ceviche !

Où : Humahuaca 4101

Confitería Las Violetas – Photo : Wikipédia

Où boire un verre ?

Le Troquet de Henry

Avec son ambiance authentique, ce bar est l’endroit idéal pour boire un verre entre amis, ou pour déguster pizzas, empanadas et autres picadas à des prix accessibles. Le tout dans une ambiance buena onda !

Où : Guardia Vieja 3460

El Banderín

Datant des années 20, il fait partie des cafés typiques de la capitale. La décoration y est originale, avec plus de 500 fanions d’équipes de football qui ornent les murs. Idéal pour boire un café, déjeuner sur le pouce ou boire un verre le soir parmi les vrais porteños du quartier !

Où : Guardia Vieja 3601

