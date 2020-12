Villa Crespo n’est pas l’un des quartiers les plus connus de Buenos Aires. Et pourtant, c’est un quartier en plein développement qui vaut le détour. Loin du modernisme de Puerto Madero ou de l’agitation de Microcentro, Villa Crespo est un quartier qui mérite d’être vu, et qui n’a rien à envier aux autres quartiers. C’est un quartier historique qui a toujours à cœur de véhiculer une identité argentine, ce dont peu de quartiers de la capitale peuvent se targuer !

Villa Crespo – Photo : Wikipédia

Son histoire et sa tranformation

Villa Crespo naît avec l’immigration et accueille un véritable mélange des cultures, la communauté juive notamment y est très importante et constitue un « quartier dans le quartier » que l’on l’appelle « Villa Kreplaj ».

Historiquement Villa Crespo a toujours été un quartier résidentiel, calme et très traditionnel, et lorsque les agences immobilières commencèrent à le surnommer « Palermo Queens » (dérivé de Palermo) au moment de son explosion immobilière et de son fort accroissement touristique, les habitants s’y opposèrent très fortement ayant à cœur de garder le nom historique de leur cher et tendre quartier.

Depuis quelques années en effet, Villa Crespo a vu son visage changer sous l’influence de sa « grande sœur » Palermo. Tout a commencé en 2007 quand les agences immobilières ont accru leur activité en usant de l’explosion immobilière de la zone. Ce sont ensuite les boutiques qui n’ont pas tardé à pointer le bout de leur nez en installant leurs grandes marques, puis les restaurants qui se sont faits voisins des simples pizzerias et cantines typiques du quartier.

Villa Crespo c’est donc un mélange de cultures, un mélange des styles entre un nouveau « branché Villa Crespo » à la hauteur de Palermo et une empreinte traditionnelle et historique qui reste présente grâce à la volonté et la fierté de ses habitants.

A voir / à faire

Centro Cultural Osvaldo Pugliese

Si vous voulez vous initier au tango, à la salsa ou encore à l’histoire de l’art, c’est ici que vous devez vous rendre. En effet, ce centre culturel organise des ateliers gratuits. Quel que soit votre âge, vous trouverez ce qui vous convient ! C’est donc l’occasion de découvrir Buenos Aires sous un autre angle et se mêler à la vie locale et familiale.

Où ? Aráoz 234

Espacio Cultural Urbano

Villa Crespo est un quartier résolument tourné vers l’art. Et la création de l’Espacio Cultural Urbano ne va pas nous faire mentir. En effet, ce centre propose un programme varié et complet. Des pièces de théâtres aux concerts en passant par des expositions, l’Urbano est un véritable lieu incontournable si vous êtes amateurs d’art !

Où ? Acevedo 460

Découvrir les graffitis du quartier

Vous ne saviez pas que Buenos Aires est aussi reconnu pour ses innombrables graffitis ? Et bien, vous n’avez qu’à faire un tour par le quartier de Villa Crespo si vous n’en êtes pas convaincus ! Baladez vous dans ce quartier et vous n’aurez qu’à lever la tête pour vous en apercevoir.

Parque Centenario

Ceux qui aiment les grands espaces verts seront également servis. À la limite entre le quartier d’Almagro et Villa Crespo, le Parque Centenario est l’un des parcs les plus connus de Buenos Aires. Tous les week-ends ce sont des centaines de familles qui s’y rejoignent lorsque le temps le permet. Vous verrez que s’y balader y est vraiment agréable !

Où ? Avenida Patricas Argentinas

Parque del Centenario – Photo : Wikipédia

Où manger à Villa Crespo ?

La Crespo

Le lieu est petit, très typique mais l’ambiance est conviviale. Goutez le Pastrami, LE sandwich typique de Villa Crespo, un sandwich à base de viande. Et n’hésitez pas à aller discuter avec le patron, qui vous racontera les petites histoires du quartier !

Où ? Thames 612

Quand ? Du lundi au vendredi de 11h30 à 21h et le samedi de 11h30 à 19h

Malvón

Confiserie la semaine qui se transforme en restaurant classique le week-end. Malvón est un incontournable du quartier ! Sa vieille demeure, ses desserts maisons, son odeur si particulière font que vous ne pourrez sortir insatisfaits !

Où ? Serrano 789

Quand ? les dimanches et lundis de 8h30 à 20h30 et le reste de la semaine de 8h30 à minuit

Café Crespin

Amateurs de brunch, n’hésitez plus ! Uniquement servis le week-end, les brunchs y sont très réputés. Goutez notamment “l’estrellado” un brunch pour deux personnes à base d’oeufs brouillés, de muffins, de lomito, de pommes de terres, de pancakes, et de patisseries. C’est un lieu simple, lumineux et agréable, finalement à l’image de Villa Crespo.

Où ? Vera 699

Quand ? du mardi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 20h et le dimanche de 12h à 19h

Impossible donc de faire l’impasse sur Villa Crespo. Un quartier à la fois simple et plein d’histoire, attaché à son identité. Ce quartier n’est pas comme les autres. Ancienne et moderne à la fois, non, la belle Villa Crespo n’a pas fini de faire parler d’elle !

Vous rêvez de découvrir la belle Buenos Aires et ses quartiers typiques? N'hésite-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

