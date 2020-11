Vous connaissez sûrement Puerto Madero, le nouveau quartier branché de la capitale argentine ? Ses bâtiments modernes ainsi que le fameux puente de la mujer, en font une des destinations touristiques des plus en vues. Cependant, au-delà de cela, Puerto Madero c’est bien plus qu’un quartier beau et moderne ! C’est aussi un quartier où se mêlent des merveilles cachées, des restaurants insolites, des endroits atypiques … Zoom sur un quartier passionnant !

Vue sur le Puente de la Mujer à Puerto Madero. Source Pinterest

Son ambiance et sa tranformation

Le quartier tire son nom d’un commerçant, Eduardo Madero. En effet, c’est lui qui proposa en 1882 le projet du port au président alors en place, Julio Argentino Roca. Ce dernier accepta l’idée et lança les travaux. Autrefois quartier populaire, voire mal famé, il est aujourd’hui l’un des quartiers les plus typiques de la ville offrant une vue sur le Río de la Plata. Car oui, on a tendance à l’oublier mais Buenos Aires est bien une ville portuaire située aux bords d’un fleuve.

De plus, anciennement dangereux, sale et fuit par ses habitants, le gouvernement lança en 1998 un programme de réaménagement des docks et de refonte totale du quartier. Un peu comme l’avait fait Londres ou Anvers avant elle. Et bien lui en a pris ! Car c’est une réussite totale ! D’ailleurs, aujourd’hui, Puerto Madero est le quartier chic et branché par excellence. Il n’est donc pas étonnant que la nouvelle bourgeoisie bonaerense vienne de plus en plus s’y installer.

À faire ?

Fragata Presidente Sarmiento

Construit en 1897, cet imposant bateau à vapeur composé de trois mâts vogua sur les eaux de 1899 à 1938 avec à son bord non moins de 320 équipiers. Il affiche à son compteur pas moins de quarante tours du monde ! Aujourd’hui transformé en bateau musée, c’est une bonne occasion pour en savoir un peu plus sur l’histoire de la marine et puis tout le mobilier d’origine a été conservé pour notre plus grand bonheur.

Où ? Gorriti Juana Manuela 600

Quand ? Tous les jours de 10h à 20h

Reserva Ecológica Costanera Sur

Cette réserve peut être considérée comme un des plus grands espaces publics de la ville. Située sur des terrains gagnés sur le Río de la Plata, cet espace de 350 hectares offre un bon moment de tranquillité entre les roseaux, les arbres et le chant des oiseaux. On oublierait presque que l’on est à Buenos Aires ! Idéal donc pour y faire son jogging, du roller ou aller y faire un bon pique-nique.

Où et quand ? Au croisement des avenues Azucena et De Los Italianos – Tous les jours de 8h à 18h du 1er août au 31 décembre sauf les jours fériés. Combien ? Activité gratuite

Réserve écologique de Puerto Madero. Source Pinterest

Où manger à Puerto Madero ?

Cabañas de las Lilas

Voici une très belle alliance chic et rustique qui vous offre une atmosphère relax. Les tables ont été troquées pour de grands troncs de bois, de vastes baies vitrées avec vue sur le río et le meilleur lomo de la capitale ! En effet, le patron éleveur sert sa propre viande accompagnée d’une belle carte des vins. De même, une grande variété de cigare est à la vente. Enfin, laissez vous tenter par son fondant au chocolat au whisky accompagné d’une sauce caramel et de ses glaces maisons ! Stop, on arrête.

Où ? A.M. de Justo 516

Quand ? Tous les jours de 12h à 00h

Minna

Sans doute la meilleure vue sur le pont de tout le quartier, Minna est un restaurant chaleureux. En effet, belle alliance de bois et de pierre, il dispose de grandes vitres et d’un éclairage optimal. Cuisine internationale, on y va surtout pour ses pâtes maisons et ses pizzas revisitées. De plus, le restaurant s’appuie sur une bonne carte des vins.

Où ? Olga Cossetinni 1691

Quand ? Tous les jours de 10h à la fermeture

Puerto Cristal

Amoureux du vin, voici un restaurant-bar qui offre non moins de 780 étiquettes ! Possibilité d’assister à un cours de dégustation (à réserver à l’avance), vous êtes entre les mains de véritables connaisseurs. Par ailleurs, l’endroit est chic et simple.

Où ? A.M de Justo 1082

Quand ? Tous les jours de 12h à 2h

Sachez enfin que la ville s’est lancée dans un projet de construction intitulé « Puerto Madero 2 » ou « Puerto Huergo » plus au nord de la ville…

Cet article vous a plu ? Consultez également :

Les quartiers de Buenos Aires : zoom sur La Boca

Boedo : un quartier authentique de Buenos Aires à découvrir !

Les quartiers de Buenos Aires : zoom sur San Telmo