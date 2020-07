Vous avez envie de découvrir le Nord Ouest Argentin ? Nous vous conseillons alors de faire un détour par La Quiaca, que certains connaîtront certainement déjà s’ils sont passés en Bolivie. En effet, cette petite ville très andine et plus typée bolivienne qu’argentine, est placée dans une région riche en possibilités touristiques.

La Quiaca – Photo : Wikipedia

Présentation de la ville de La Quiaca

La Quiaca est la dernière ville argentine avant de passer la frontière pour la Bolivie. Elle est située dans le Nord de la province de Jujuy. À La Quiaca, vous serez directement plongé dans une culture andine très prononcée, connue, même, pour être plus Bolivienne qu’Argentine! Cependant, au cœur des terres arides de l’Altiplano de la Puna et à l’extrême Nord de la Quebrada de Humahuaca, elle peut être le point de départ de votre visite de la région.

A découvrir aux alentours de La Quiaca

Située à 15 km de La Quiaca, ce petit village très typique est très peu touristique. Donc, si vous cherchez un endroit authentique, vous avez frappé à la bonne porte! Ici, on découvre des peintures rupestres, on s’émerveille également devant l’autel de l’église qui est recouvert d’or et on prend connaissance des pétroglyphes situés à quelques kilomètres du village. Bref, une vrai immersion dans la culture latinoaméricaine, bien loin de l’européanisme de Buenos Aires.

Flamants roses de la Laguna de los Pozuelos. Source Pinterest

La Laguna de los Pozuelos

Si vous partez dans l’autre sens, vers le Sud Ouest de La Quiaca, découvrez la magnifique Laguna de los Pozuelos. Votre chemin se fera en voiture ou en bus jusqu’à Rinconada puis à pieds sur une distance de 7km. Situé à plus de 4000m d’altitude, ce lac encore peu connu et à l’état sauvage vaut vraiment le détour! Il sert de refuge à de nombreuses espèces d’oiseaux, dont des flamants rose, mais aussi rouges et blancs… Bref, vous allez en prendre plein les yeux! Pour les amoureux de faune, vous y observerez des troupeaux de vigognes (cousins des lamas, mais en plus mignons) et des autruches miniatures. En revanche, pas d’hébergement sur place, il faudra sortir votre tente, un bon sac de couchage et camper.

Les plateaux de la Puna

Si vous vous dirigez vers Abra Pampa et Humahuaca, découvrez ces magnifiques paysages. Qu’y a-t-il à voir? Montagnes enneigées anisi que les fameuses Salinas Grandes (rien que ça) ! Très beaux paysages pour accompagner votre retour vers Salta et vous mener vers d’autres destinations plus touristiques de la région.

