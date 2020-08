Si vous discutez avec des argentins, vous aurez sûrement déjà écouter des expressions étonnantes telles que “no tiene todos los patitos en fila”, ou encore “Es más complicado que remar en dulce de leche”. Argentine-info vous propose de vous expliquer quelques-unes de ces expressions bien argentines!

“Es más complicado que remar en dulce de leche”

C’est plus compliqué que de ramer dans de la confiture de lait.

Vous l’aurez deviné, il s’agit là de dire que quelque chose est particulièrement difficile.

” Le falta unos caramelos al frasco”

Il lui manque quelques bonbons dans le bocal

Vous avez-là une manière poétique de dire de quelqu’un qu’il est un peu simple d’esprit.

“No tiene todos los patitos en fila”

Il n’a pas tous les canetons en file”

Là encore, on parle de quelqu’un de simple d’esprit. Si en France, on peut dire de quelqu’un qu’il n’a pas inventé le fil à couper le beurre, en Argentine on dira qu’il n’a pas tous les canetons en file.

“Siempre buscando la quinta pata al gato”

“toujours en train de chercher la cinquième patte du chat.

Cette expression signifie que quelqu’un cherche toujours des problèmes là où il n’y en a pas.

“Soy Gardel“

Je suis Gardel!

Cette expression signifie que je suis comblé, ou encore que je suis le meilleur.

“Me tiro a la pileta“

Je me jette dans la piscine.

Nous avons là l’équivalent de l’expression française “se jeter à l’eau”

“A caballo regalado no se le miran los dientes“

On ne regarde pas les dents d’un cheval offert.

Cette expression, qui se comprend d’elle-même, signifie qu’on ne peut pas se plaindre de quelque chose qui nous est offert.

“Cocodrilo que duerme es cartera”

Crocodile qui dort est portefeuille.

Ce dictons nous rappelle de rester prudent et attentif pour ne pas laisser les autres profiter de nous.

“El que no corre, vuela“

Celui qui ne court pas, vole.

Ce dictons portègne par excellence signifie qu’il y a toujours quelqu’un pour faire pire que l’autre.

“A veces hay que tragarse el sapo”

Des fois il faut avaler le crapaud.

Ce dictons est là pour nous rappeler que parfois on est obligé de faire des choses qui ne nous font pas plaisir, mais il faut ravaler sa fierté et les faire quand même.

“Al que no llora no mama”

Celui qui ne pleure pas ne tète pas.

On pourrait traduire ce dictons par : celui qui ne se plaint pas n’obtient rien.

Avec ces quelques expressions en poche, vous pourrez vous faire passer pour de véritables argentins!

