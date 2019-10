La recette argentine du locro est un des incontournables pour découvrir la gastronomie typique du pays. En effet, le locro argentin est un plat traditionnel argentin. Le goûter et connaître cette recette argentine fera de vous un Argentin d’adoption.

Photo – Source : Chelmfordblue

Ingrédients pour la recette argentine du locro

(pour 8 personnes) :

Pour le locro:

500g de maïs blanc

200g d’haricots blancs

500g de viande de veau

500g de côtes de porc

200g de lard fumé

2 chorizos

½ potiron

3 têtes d’ail

1/4kg de pommes de terre

1/4kg de patates douces

Pour la sauce :

1 oignon

2 feuilles de laurier

2 cuillères de piment

½ cuillère de Cumin

1 cuillère d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation

Du locro :

Laisser tremper une nuit entière dans une grande quantité d’eau, le maïs et les haricots blancs.

Couper les viandes et le chorizo en morceaux

Peler le potiron et les pommes de terre et les découper en cubes.

Faire bouillir une grande casserole d’eau, puis baisser le feu et y incorporer le maïs pour le faire cuire lentement.

Attendre une petite heure puis ajouter le potiron, l’ail haché, le lard, les côtes de porc, les pommes de terre et les patates.

Au bout de 10mn, retirer la mousse qui s’est formée à la surface à l’aide d’une écumoire, et remuer règulièrement la préparation avec une cuillère en bois.

Au bout d’une heure, ajouter la viande de veau et les haricots blancs.

Ajouter le chorizo environ une demi-heure avant la fin de la cuisson.

Lorsque le maïs a gonflé et que les viandes sont tendres, saler et servir le plat (la cuisson du locro dure 3h30 à 4h).

De la sauce :

Hacher et faire revenir l’oignon.

Ajouter le piment, l’huile, le cumin, les feuilles de laurier et saler.

