Vous avez goûté au Mantecol en Argentine, et vous êtes désespérés de ne pas pouvoir en trouver en France? Pas de panique, nous avons la solution! Nous vous proposons une recette de mantecol maison!

Mantecol maison. Source Pinterest

Le mantecol est une friandise à base de cacahuètes. Si les argentins le consomment tout au long de l’année, il est indispensable des fêtes de fin d’année! Voici une recette simple qui vous permettra de retrouver cette saveur argentine.

Ingrédients pour une barre de mantecol de 200g

200g. de beurre de cacahuètes

10 cuillères à soupe de sucre

2 cuillères à soupe d’eau

1 cuillère à café de jus de citron

La recette pas à pas

1. Préparation du sirop

Dans une casserole, mettez le sucre, l’eau et le jus de citron. Faire mijoter et remuer jusqu’à ce qu’un sirop se forme. Essayez d’amener le sirop jusqu’au point appelé “punto bolita” : c’est-à-dire qu’avec une cuillère vous sortez un peu de sirop et vous le mettez dans un verre avec de l’eau froide, si vous pouvez faire une petite boule avec vos doigts, vous l’avez !

2. Le mélange

Placez le sirop dans un mixeur, un robot ou un mini-mixeur à poivre, ajoutez le beurre de cacahuètes et mixez. Ce que nous allons rechercher, c’est que le sirop et le beurre de cacahuètes soient bien intégrés, de sorte que le beurre soit très crémeux. De temps en temps, ralentissez et réorganisez le mélange avec une cuillère ou un couteau.

3. Le travail de la pâte

Retirez le mélange et placez-le sur une table ou une planche. Le but est de briser les cristaux ou les boules de sirop qui restent, et pour cela nous pouvons travailler la pâte avec nos mains ou la couper en petits morceaux avec un couteau et l’intégrer à nouveau.

4. Façonnage du mantecol

Lorsque la pâte est homogène et intégrée, il faut l’amener dans un moule. Vous pouvez faire le beurre de la taille et de la forme que vous voulez, il est seulement important que le moule soit antiadhésif ou qu’il soit recouvert d’un film.

5. Repos

Écrasez bien la barre aux cacahuètes avec une cuillère, autant que possible. Recouvrez d’un film et mettez un poids dessus (il peut s’agir de haricots par exemple.) Mettez le mantecol au réfrigérateur pendant 24 heures.



6. À déguster!

Au bout de 24 heures, sortez du frigo. Vous pouvez maintenant le conserver entier ou le couper en carrés et le servir !

Vous avez envie de venir découvrir le mantecol directement en Argentine? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi: