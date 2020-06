Le “guiso de lentejas” ou ragoût de lentilles, est un incontournable de la cuisine argentine sitôt que le froid commence à pointer son nez. Argentine-info vous présente la recette pour un guiso de lentejas inratable !

Guiso de lentejas. Source Pinterest

Ingrédients

pour 4 portions

1 chorizo

150 g de lard fumé

250 g de rosbif ou autre viande

1 gros oignon

2 gousses d’ail

1/2 ris de veau

1 grosse pomme de terre

1 carotte

2 tomates

4 tomates séchées

350 g de lentilles

1/2 verre de purée de tomates

Sel

Poivre

ail en poudre

Paprika

2 feuilles de laurier

Origan

Huile d’olive

Persil

La recette pas à pas du guiso de lentejas

La préparation

1- La première chose que nous allons faire est de couper le chorizo en tranches, puis chaque tranche en quatre parties. Nous mettons les morceaux de chorizo dans une casserole avec de l’eau et nous le faisons bouillir pendant 15 minutes : cette procédure permet de dégraisser le chorizo et d’éviter que le ragoût ne contienne trop d’huile ou de goût de chorizo.

2- Coupez le lard en petits morceaux. C’est au goût de chacun, mais j’aime le bacon en petits morceaux. La viande va être coupée en plus gros cubes. Réservez.

3- Hachez finement l’oignon et l’ail. Il faut aussi hacher le poivron, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit si petit. Nous continuons avec les pommes de terre et les carottes, que nous épluchons et coupons en cubes et en tranches respectivement.

4- Hachez les tomates et les tomates séchées sans les hydrater. Si vous n’avez pas de tomates séchées, cela n’a pas d’importance, elles donnent beaucoup de saveur mais vous pouvez les ignorer.

La cuisson du guiso

5- Maintenant, passons à la cuisson : la première chose que nous faisons est de mettre les morceaux de lard dans une marmite antiadhésive et de les faire cuire à feu vif. Nous ne les toucherons pas tant qu’ils ne feront pas de bruit de cuisson. À ce stade, nous remuerons lentement et seulement de temps en temps : l’idée est que le lard soit très croustillant et non pas bouilli, ce qui est la clé du guiso de lentejas!.

6- Lorsque le lard est grillé, nous ajoutons le chorizo préalablement égoutté. Faites cuire à feu vif jusqu’à ce que le chorizo soit également doré. Lorsque tout est bien grillé, nous le retirons de la marmite et sans le nettoyer (puisque nous voulons avoir le gout du lard et du chorizo), nous passons à l’étape suivante.

Le mélange

7- Ajoutez la viande et faites-la dorer de la même manière que nous avons fait dorer le lard : nous ne le touchons pas avant qu’il ne commence à brunir d’un côté, puis nous le déplaçons un peu et essayons de le faire dorer de tous les côtés. Retirez la viande et laissez à nouveau le fond afin que cette saveur puisse être utilisée dans le reste du guiso.

8- Ajouter l’oignon, le poivron et l’ail. Ajoutez un peu de sel pour que les légumes libèrent leur eau et soient très tendres. Faites cuire jusqu’à ce que l’oignon soit transparent.

9- Ajoutez la tomate dans la marmite et faites-la cuire jusqu’à ce qu’elle change de couleur et devienne d’un rouge plus profond, environ 3 minutes, en remuant constamment.

10- Ajoutez toutes les viandes (chorizo, lard et rosbif) et un peu de vin. Attendre que le vin s’évapore : pour cela, nous pouvons nous laisser guider par l’odeur, quand il cesse de sentir l’alcool, cela signifie qu’il s’est déjà évaporé. Il faut compter environ 3 minutes.

11- Ajoutez les pommes de terre, les carottes et les tomates séchées tout en remuant. Assaisonnez avec du sel, du poivre, de la poudre d’ail, du paprika et une pincée d’origan. Enfin, nous ajoutons un petit verre de purée de tomates. Ne lésinez pas sur l’assaisonnement, rappelez-vous qu’il se présente en plusieurs portions !

Dernière étape… les lentilles!

12- Maintenant, complétons avec les lentilles et l’eau chaude. Il alors est temps d’ajouter le laurier et de remuer. Couvrez la casserole et laissez cuire à feu moyen, de temps en temps ouvrez la casserole et remuez. Il doit toujours être recouvert d’eau au ras des lentilles, en veillant à ce que l’eau soit toujours chaude avant de l’ajouter.

13- Une fois les lentilles cuites, attendez que l’eau s’évapore et laissez reposer. Ce dernier conseil est très important : si nous le laissons reposer quelques heures, le ragoût aura plus de saveur et sera beaucoup plus savoureux !

Bon appetit!

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi…