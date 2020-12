Parmi les mets de Noël incontournables en Argentine, il y a bien sûr le pan dulce! Ce pain sucré fourré aux fruits confits ou aux pépites de chocolat est à la place d’honneur dans toutes les boulangeries dès qu’approchent les fêtes de fin d’année! Nous vous proposons aujourd’hui une recette de pan dulce maison, en 4 étapes!

Pan dulce. Source Pinterest

Ingrédients

pour deux pains de 1/2 kg. ou un de 1 kg.

La pâte mère :

2 cuillères à soupe de farine

1 cuillère à soupe de sucre

1 trait de lait chaud

30g. de levure fraîche

La pâte du pan dulce :

500g. de farine

2 œufs

200cc. de lait

1 cuillère à café de sel

60g. de sucre

80g. de beurre

1 cuillère à café d’essence de vanille

Facultatif (presque toutes les recettes de pain sucré incluent) : essence de fleur d’oranger

Le remplissage :

Raisins secs (trempés dans le cognac)

Noix

Amandes

Fruits confits

Kumquat au sirop

Pour le glaçage :

Sucre glace

Eau

Citron

La recette du pan dulce en 4 étapes!

Étape 1 : la préparation de la pâte mère

Placez les ingrédients pour la pâte mère dans un bol. N’oubliez pas que le lait doit être tiède, ni froid ni chaud. Mélangez bien à la cuillère, couvrez avec un linge ou un film et laissez doubler de volume (environ 15-20 minutes).

Étape 2 : la préparation de la pâte à pan dulce

Dans un grand bol, placez la farine, le sucre, le citron et le zeste d’orange et mélangez. Faites un trou au centre et mettez le sel (autour, pas au centre), les œufs, le beurre pommade, le lait chaud, la pâte mère et l’essence de vanille. Mélangez avec la main du centre vers l’extérieur jusqu’à ce que tout soit bien joint. Transférez la pâte sur le comptoir et pétrissez-la pendant 15 minutes jusqu’à ce qu’elle devienne une pâte molle. Divisez-le en deux petits pains (si vous allez faire deux pains sucrés, sinon, couvrez-les d’un film et laissez-les reposer pendant une demi-heure.

Étape 3 : mise en forme

Une fois levée, écrasez chaque rouleau pour le dégazer et étirez-le sur le comptoir (à la main), en forme de carré. Placez au centre ce que vous avez choisi pour la garniture, faites un rouleau et pétrissez encore un peu, jusqu’à ce que les noix, les raisins secs, etc. soient bien intégrés dans la pâte. Placer dans les moules, couvrir d’un linge et laisser lever pendant 1 heure, jusqu’à ce que la tête sorte par-dessus le moule.



Étape 4 : la cuisson

Faites cuire le(s) pains pendant environ 30-40 minutes à 180º, jusqu’à ce que vous les voyiez brunir sur le dessus. Retirer et laisser refroidir. Si vous ne voulez pas faire de glaçage, vous pouvez peindre le dessus avec de l’œuf ou saupoudrer de sucre glace. Pour faire le glaçage : mélangez 2 cuillères à soupe de sucre glace avec un peu (très peu !) d’eau et deux ou trois gouttes de citron. Battre jusqu’à ce que la pâte soit bien homogène et recouvrez les pains!

C’est prêt, vous n’avez plus qu’à déguster!