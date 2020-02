Laissez vous surprendre par ces décors naturels de la région de Mendoza ! En empruntant la route provinciale nº173 vous traversez ainsi une vallée aux couleurs ocres comparable au Grand Canyon américain. Entre le Canyon Atuel, Villa Grande et le barrage de Nihuil, entourez vous d’un paysage d’une grande beauté. Vous pourrez ainsi assister à de nombreuses activités. Entre rafting, excursions, et sports nautiques en tout genre, voici une idée des activités à pratiquer dans cette si jolie région !

Les sports nautiques de Villa Grande

À quelques kilomètres de la ville de San Rafael se trouve effectivement un lieu dénommé Valle Grande qu’il est possible de rejoindre en empruntant la RP nº173. Vous y découvrirez une luxuriante végétation bercée par le grondement des eaux du Rio Atuel. À première vue, Le barrage de Villa Grande forme un immense bassin d’eau d’une couleur vert émeraude. Sur celui-ci vous pourrez vous laissez tenter par la pratique de nombreux sports nautiques parmi lesquels la natation, la plongée, le ski nautique, l’aviron et également le catamaran.

Le Rio Atuel quant à lui offre aussi la possibilité d’y pratiquer d’autres activités comme du rafting ou du kayak. D’autres pourront simplement profiter du bijou géologique qui les entoure. Laissez vous surprendre par l’érosion provoquée par le mouvement du vent et de l’eau qui a creusé les roches au fil des années. De plus sur les bords du fleuve, des infrastructures ont été spécialement installées pour y accueillir les visiteurs.

La splendeur du Cañon del Atuel

Les roches du Canyon Atuel permettent de découvrir les transformations géologiques. Elles ont été réalisées par le mouvement naturel des éléments existant depuis l’origine du monde. Ainsi il est possible de retranscrire parfaitement en observant les parois l’histoire de la bataille entre l’eau, le vent, la pluie et la roche qui a abouti à la création de merveilleuses sculptures naturelles. L’immense puissance générée par l’énergie enfermée dans cet espace a donné naissance à un complexe hydraulique artificiel qui produit une force énergétique assez importante pour alimenter toute la région.

Mais ce n’est pas tout ! À l’intérieur du Canyon se trouvent deux lacs artificiels, Aisol et Tierras Blancas. Ils embellissent d’autant plus les lieux et fournissent la source nécessaire au fonctionnement du complexe hydraulique Nihuil.

Le cadre enchanteur du barrage de Nihuil

La digue de Nihuil, d’une grandeur de 9.600 has, offre par la variété des espèces qu’elle renferme la possibilité au pêcheur de s’adonner à son activité préférée. Vous pourrez admirer le spectacle offert par les amateurs de planche à voile qui déploient des centaines de voiles de toutes les couleurs sur l’eau. Appréciez ce cadre au charme d’une aquarelle. Avec les nombreuses activités nautiques auxquelles vous pourrez participer, un passage sur le lac Nihuil est immanquable ! D’autant plus que les services et infrastructures nécessaires aux voyageurs y sont présents pour le bonheur de chacun !

Ainsi, sportifs ou promeneurs, vous serez comblés par le cadre aussi serein que dynamique de cette région !

