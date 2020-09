Le bois pétrifié de Jaramillo est un des gisements fossiles les plus importants du pays ! Trente mille hectares de bois datant de plus de 150 millions d’années qui, suite à un choc climatique sans précèdent, ils sont restés pétrifiés …

Bois pétrifié de Jaramillo. Source Pinterest

Un choc climatique sans précèdent, la formation de la Cordillère des Andes !

Il fût un temps où le climat de la Patagonie était doux et agréable tout au long de l’année. En effet, la Cordillère des Andes inexistante laissait passer les vents humides de l’océan pacifique, le sol était cultivable et fleuri, de nombreux bois de conifères peuplaient la région.

Mais il y a 150 millions d’années, un brusque changement est survenu. Des vents violents commencèrent à souffler, l’activité volcanique s’intensifia, les arbres ne purent résister et furent recouverts par les cendres et la laves issues des volcans ! La pluie arriva en grande quantité et remplaça les étendues végétales par toutes sortes de minéraux et plus rien ne fut comme avant. La région devint celle que nous connaissons aujourd’hui: aride, venteuse et quasi désertique.

Un bois pétrifié, qu’est ce que c’est ?

Voici le témoignage des temps passés. Situé à 256 km de Puerto Deseado dans la région de Santa Cruz, ce bois vous transmet des sensations assez étranges… La partie hors de la terre des arbres est désormais renversée et recouverte de minéraux. Les racines sont toujours dans la terre et ne demandent qu’à sortir.

L’endroit est impactant et est considéré comme le gisement fossiles le plus important du pays. Pourquoi ? Parce qu’ici vous rencontrez les arbres pétrifiés les plus hauts au monde (environs 35 mètres de hauteur et 3 mètres de diamètres. En effet, au moment de leur pétrification, ils étaient déjà âgés d’environ 1 000 ans.

Monument Naturel National

Afin de préserver cette richesse naturelle, c’est en 1954 que le bois de Jaramillo fut nommé Monument Naturel National. Au sein de cette aire de 10.000 hectares, il n’y a pas que des arbres mais bien une faune incroyable. Guanacos (de la famille des lamas), renards colorés, pumas, maras (lièvres taille XXL), lagartijas (sortes de lézards), et pleins d’autres petites créatures prenant ces arbres pour terrains de jeux.

Parque national des bois pétrifiés de Jaramillo. Source Pinterest

Comment y accéder ? Les précautions à prendre.

Sur place, vous pouvez partir à la découverte des lieux par vos propres moyens, on y trouve de nombreuses indications (environs 2 km de sentiers). Il y a également un centre qui vous informe sur l’histoire des lieux.

À 256 km au sud-ouest de Puerto Deseado, empruntez la RN3 jusqu’au kilomètre 2074 puis continuez sur la RP 49 qui vous conduit directement à l’entrée du parc. Vous pouvez y accéder avec votre propre véhicule ou en excursion.

Recommandations: prenez avec vous toutes les commodités nécessaires (eau, chapeau, pique-nique, crème solaire) car le premier foyer de vie se trouve à 200 km !

