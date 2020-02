Vous avez aperçu cette pierre rose partout lors de votre séjour en Argentine mais vous ne savez pas ce qu’elle représente ? Aujourd’hui Argentine-Info vous dit tout ! Cette pierre n’aura plus de secret pour vous. La Rhodochrosite (Rodocrosita en espagnol) est un carbonate de manganèse qui vient d’Argentine. La Rhodochrosite doit son nom au grec “rhodon” = rose et “chros(is)” = couleur. On trouve également la Rhodochrosite sous forme des petits cristaux mais ils sont extrèmement rares et très recherchés.

La Rhodochrosite est un symbole d’amour et d’aisance relationnel, elle aide à réguler les perturbations émotionnelles. Son énergie est douce et apaisante, elle correspond au chakra du cœur.

Flickr

L’histoire et la légende de la Rhodochrosite

L’exploitation du rhodochrosite commença au 13ème siècle par les Incas. Elle était au départ utilisée comme pierre décorative.

La légende raconte que le guerrier Tupac Canqui et la prêtresse du Soleil Ñusta Ajita ont fui le lac Titicaca pour vivre leur histoire d’amour interdite. À leur décès, sur leur corps transformé en pierre, poussèrent des pétales de sang cristallisés. Ceux-la ressemblait à des pétales de rose. Ils donnèrent naissance à la rhodochrosite. Un jour, un berger trouva les corps, cueillit les pétales de roses et les apporta au dieu Inca. Celui-ci accepta ces pierres comme une offrande et pardonna aux amants de lui avoir désobéi. Pour les incas, cette pierre constituait ainsi le sang pétrifié de leurs ancêtres.

L’exploitation de la rhodochrosite a donc cessé au 16ème siècle, avec la chute de l’empire Inca.

À partir du 17ème siècle, les jésuites ont repris l’exploitation, suivi par les colonies anglaises et argentines et par la dictature militaire.

La rhodochrosite se trouve également en Europe. Elle fut étudiée par les minéralogistes à partir de 18ème siècle. C’est alors en 1813 que le géologue allemand, Johan Hausmann, lui donne son nom tel qu’on le connait aujourd’hui. Du 19ème au 20ème siècle, cette pierre est utilisée en métallurgie afin de rendre le fer, l’acier et les alliages métalliques plus résistants. Enfin, la rhodochrosite est (ré)utilisée comme minéral de collection et dans la joaillerie au début du 20e siècle.

Franz Mansfeld, un explorateur allemand, découvre en 1937 une tombe Inca contenant des bijoux en rhodochrosite. C’est à ce moment qu’il la surnomme la “Rosa del Inca“.

Pxfuel

Les bienfaits de la rhodochrosite

Elle est souvent utilisée pour ses effets anti-stress et apaisant, notamment dans le relationnel. Cette pierre aide à développer le dévouement et le don de soi. C’est une pierre d’amour, de compassion. La rhodochrosite a aussi des bénéfices sur la mémoire, la passion, l’inspiration artistique et la sexualité.

Elle est parfaitement adaptée à la pratique de la méditation. Grâce à la rhodochrosite, développez votre conscience émotionnelle ; vous n’en serez que plus apaisé et en harmonie avec vous-même. Son usage permet ainsi le bon renouvellement des énergies.

Ses bénéfices en lithothérapie (guérison par les pierres)

Elle aiderait à guérir les blessures sentimentales les plus profondes : elle permettrait de traiter en douceur les sentiments douloureux qui se cache en chacun de nous et dissiperait le sentiment de jalousie. En effet, elle a un rôle dans la libération émotionnelle.

Certaines personnes l’utilise même pour désintoxiquer les reins, le foie, pour apaiser les ulcères à l’estomac et revivifier le système nerveux, contrôler le diabète sucré, et calmer l’arthrite.

La rhodochrosite serait également efficace pour lutter contre les problèmes cardiaques et les palpitations, les problèmes cutanés, la sclérose en plaque, la maladie de Parkinson, les complications d’insomnie d’origine mentale, les crises épileptiques, les effets de la ménopause.

En conclusion, la rhodochrosite permet dans la vie de tous les jours, d’équilibrer ses chakras du coeur et du plexus solaire. Sur le chakra du coeur, elle agit directement sur l’émotionnel contribuant ainsi à la régulation des émotions et des sentiments. Sur le chakra du plexus solaire, elle lutte contre le stress et participe au développement de la confiance en soi.

Où la trouver ?

Si vous la cherchez en Argentine, vous pourrez la trouver facilement dans les foires, les marchés, les petites boutiques… Vous trouverez très souvent des créations artisanales.

Cependant vous pouvez la trouvez un peu partout dans le monde, en particulier dans les magasins spécialisés !

Parfait pour ramenez un petit souvenir d’argentine, à soi ou à ses proches.

Cet article vous a plu ? Vous aimeriez aussi…