Vue par satellite du Río de la Plata. Source Wikipedia

Le Río de la Plata est l’estuaire formé par l’union des fleuves Paraná et Uruguay, dans le Cône Sud de l’Amérique. Il a une forme triangulaire, de 325 km de long, servant de frontière tout au long de son parcours entre l’Argentine et l’Uruguay. Il baigne deux ports principaux : Buenos Aires à l’ouest, et Montevideo à l’est. Elle a une orientation générale nord-ouest sud-est, ce qui fait que les eaux de son bassin fluvial et de ses affluents se déversent dans l’océan Atlantique. Il n’existe pas de consensus absolu entre les géographes quant à savoir s’il s’agit d’un fleuve, d’un golfe ou d’une mer marginale de l’océan Atlantique. Il est communément appelé “fleuve” en Argentine et les sources qui le définissent ainsi le considèrent alors comme le fleuve le plus large du monde.

ORIGINE DU NOM

Le nom “de la Plata” fait référence à la mythologique “Sierra de Plata”, dans le pays du “roi blanc” recherché par Alejo Garcia, Sebastian Caboto et d’autres, remontant les rivières de la Plata, du Parana, du Paraguay et de l’Uruguay et faisant des expéditions terrestres dans le Chaco et les Chiquitos. Il est possible que la Sierra de Plata ait été une influence lointaine du Cerro Rico de Potosí que les autochtones ont transmis de bouche à oreille, bien qu’il soit plus probable que le mythe du roi blanc soit venu sous l’influence de la civilisation inca.

Selon Dick Edgar Ibarra Grasso et d’autres chercheurs et passionnés, en se basant en grande partie sur les Chroniques de l’Inca Garcilaso de la Vega, les monarques du Tawuantinsuyu étaient “blancs”, Grasso a même supposé qu’ils étaient les descendants de quelques lointaines expéditions européennes précolombiennes ; bien qu’il soit plus probable que l’adjectif “blanc” était un métonyme pour l’argent blanc. En 1525, Sebastian Caboto a trouvé des compagnons indigènes d’Alejo Garcia, qui transportaient de l’argent qu’ils avaient recueilli lors de l’expédition. Il pensait que l’argent était abondant dans la région et à partir de ce moment, beaucoup ont voulu faire une expédition au Rio de la Plata.

Une tortue verte dans le Río de la Plata, Source Wikipedia

FAUNE

Tant dans l’estuaire que sur la côte atlantique, on trouve des dauphins de l’espèce Franciscana, un type de dauphin qui préfère les eaux saumâtres. Parfois, ce dauphin de l’espèce franciscaine remonte les eaux des fleuves Paraná et Uruguay. Il existe également trois espèces de tortues marines : la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue à grosse tête (Caretta caretta) et la tortue à sept carènes (Dermochelys coriacea).

FAIRE DU SPORT SUR LE RIO DE LA PLATA

Parmi les plus anciennes activités sportives pratiquées dans le Río de la Plata, on trouve le yachting. Des deux côtés du fleuve, les clubs nautiques organisent des régates de différents types de bateaux à voile, dont l’une des plus importantes est la régate “Buenos Aires-Punta del Este”.

Le Río de la Plata permet la pratique de la planche à voile et, surtout, du surf, avec des vagues d’environ deux mètres. Vous pouvez également pratiquer le kite surf.

Du côté argentin, la pratique de ce sport est très répandue dans la région de Buenos Aires et ses environs. Sur pratiquement toute la côte, en particulier dans la ville de San Isidro, on pratique la planche à voile, le kite surf, le kayak et le outrigger (canoë hawaïen).

