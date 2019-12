Rosario n’est pas la ville la plus connue et la plus touristique d’Argentine ! Et pourtant elle n’en reste pas moins une ville très agréable qui vaut vraiment le détour. Avec plus d’1 million d’habitants, Rosario est la ville la plus peuplée de la province de Santa Fe et la 3ème ville d’Argentine. À seulement 4h30 de Buenos Aires, elle est la destination parfaite pour un week end prolongé.

Rosario – Crédit photo : Wikipedia

Rosario, la ville de la buena onda

Ce n’est pas une ville comme les autres ! Elle a notamment vu naître Ernesto Guevarra ou encore Leo Messi ! Rien que ça ! Contrairement à la capitale, l’ambiance est plus décontractée. En effet on ne ressent pas l’agitation d’une ville qui compte plus d’un million d’habitants. Les berges du fleuve ont été réaménagées et il y est très agréable de s’y balader si le temps le permet. De plus, le spectacle de l’arrivée des bateaux au port en fin d’après-midi nous rappelle un peu la Méditerranée. Bref, ici, on se sent bien.

A savoir aussi que la première Facultad libre a été créée à Rosario en 2007. Par ce concept on entend une université inspirée de l’époque 68 où la scolarité coûte 10 pesos par mois et où l’on dispense le « séminaire du bonheur », « l’art d’aimer » ou encore « l’économie pour les non-économistes ». Ici, c’est la qualité de vie qui compte; on ne s’embarrasse pas du reste.

Que faire à Rosario ?

Vous ne pouvez pas quitter cette ville sans aller voir la maison natale du Che. En effet c’est l’attraction principale de cette ville. Les autorités se sont refusées d’en faire un musée, aujourd’hui on y trouve une banque mais ça vaut néanmoins le coup d’oeil (calle Entre Ríos 480). Depuis 2008, la première statue de bronze à son effigie est exposée, commémorant les 80 ans de sa naissance. Vous pouvez également flâner le long du boulevard Otoño où de nombreuses terrasses de café vous offriront un large choix pour vous détendre.

Le Parque Nacional a la Bandera est aussi un lieu chargé d’histoire puisque c’est ici même qu’ont été choisies les couleurs du drapeau actuel. C’est en février 1872 que Manuel Belgrano a créé et exposé le premier drapeau de la république d’Argentine sur les rives du rio Paraná. “El Monumento National de la Bandera” retrace l’histoire du début de l’Etat argentin et de ses couleurs. La dépouille de Belgrano repose dans la crypte de l’immense tour de pierre de 78 m de hauteur. Si vous le pouvez, montez tout en haut de la tour, vous pourrez alors apprécier la vue sur la ville et le fleuve !

Parque Nacional a la Bandera – Crédit photo : Wikipedia

Les îles sur le fleuve

Si vous voulez prendre le large, de nombreuses visites partant du Parque nacional vous embarquent faire le tour des îlots pleins de charme qui l’entourent. C’est d’ailleurs l’occasion de pratiquer la pêche sportive. Rosario possède un des meilleurs cadres au monde pour cette activité, et c’est sans surprise que vous trouverez au bout de votre canne à pêche un dorado ou encore un manduvi (ils peuvent mesurer plus d’un mètre!). Vous pouvez même envisager une escapade vers les plages toutes proches.

Les quais offrent un lieu de promenade particulièrement agréable. Parmi les endroits les plus sympathiques, on peut citer la Costanera Sur, pour faire un jogging et se restaurer et la Costanera Norte où l’on peut se baigner. La Rambla Cataluña et le Balneario La Florida au nord proposent tout le confort d’une station balnéaire. Pour se rendre sur les îles subtropicales du rio Paraná, en particulier l’Isla Invernada et l’Isla del Espinillo, on peut prendre un bateau en été, ou effectuer la traversée en kayac. Ces îles sont aménagées comme de véritables stations.

Où manger, où boire un coup ?

Vient l’heure de manger! Feu sur La Estancia (av. Pellegrino 150) meilleure parilla de la ville, les carnivores s’en lécheront les babines. Pour les amateurs de bon vin, direction Anajuana (call. salta 2190) pour déguster de la bonne cuisine argentine et profiter d’une carte des vins exceptionnelle.

Si vous voulez continuer la soirée, rendez-vous à El Aserradero (call. Montevideo 1518) peña réputée, vous baignerez dans le folklore argentin! Ou pour goûter à l’ambiance rosarena, allez boire un café à El Cairo (call. Sarmiento). Ouvert en 1943 c’est le café le plus ancien de la ville, une légende!

La place du football à Rosario

Mais Rosario vibre surtout pour le football. Les week-end sans match d’une des équipes de la ville sont moins animés ! Il n’est pas rare de rencontrer des habitants tatoués de leur club de foot favoris! Les Rosarinos sont connus pour être les « hinchas » (supporters) les plus dévoués du pays. Le clásico qui oppose les deux meilleurs clubs de la ville Rosario Central et Newell’s Old Boys est d’ailleurs l’un des plus chauds du pays ! Si vous avez la chance d’obtenir un billet, vous ne le regretterez pas. Et peut être aurez-vous la chance de croiser le crack Messi venu voir sa famille !

Stade des Newell’s Old Boys- Crédit photo : Wikipedia

Cet article vous a plu ? Consultez également :