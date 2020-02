Ruinas de Tastil, en San Antonio de Los Cobres : Les Ruines de Tastil, déclarées Monument Historique National, était la plus grande ville précolombienne située sur le territoire argentin actuel. La surface est couverte de ruines d’habitations. On y découvre ainsi les 440 maisons construites avec des dalles de pierre sans mortier, des lieux de sépulture, des enclos divers et des rues surélevées et sinueuses qui mènent à des espaces communaux.