Situés dans la Province de Jujuy, les marais salants des Salinas Grandes s´étendent sur 12.000 hectares et culminent à environ 3500 mètres d’altitude. La visite du plus grand salar d’Argentine est immanquable si vous vous rendez dans le Nord-Ouest argentin !

Salinas Grandes – Pinterest

Qu’est-ce que les Salinas?

Le phénomène géologique des Salinas Grandes est engendré par plusieurs conditions naturelles: de hautes montagnes captent les pluies. Une forte activité volcanique charge les eaux de ruissellement en minéraux et les font remonter à la surface d’un haut plateau sous forme de lagune. Se produit ensuite une forte évaporation de l’eau due à la chaleur tropicale des lieux. On obtient alors un désert de sel ou salar.

Comment y accéder ?

En général, la visite des Salinas Grandes s’inclut dans les programme de visite de Salta et sa région. Depuis Salta, il vous suffit de suivre la route nationale n°9. Vous remonterez vers la Bolivie en passant tout d’abord par Jujuy situé à115km avant de pénétrer dans la Quebrada de Humahuaca, profond canyon déclaré Patrimoine Culturel et Naturel de l’Humanité par l’UNESCO en 2003. Ici commence alors l’Argentine andine avec ses paysages colorés, ses traditions ancestrales et sa richesse culturelle. Suivez ensuite la route nationale n°52 depuis Purmamarca d’où vous observerez le celèbre Cerro de los 7 colores (le Mont aux 7 couleurs,qui vous donnera un avant gout des merveilles que réserve la Quebrada). Il ne vous restera plus que 120 km à parcourir avant d’arriver aux Salinas Grandes.



Comptez tout de même 2 heures de route depuis Purmamarca car c’est une route de montagne qui grimpe énormément et vous fera notamment passer par un col situé à 4170 m d’altitude!

Une fois sur place, accrochez-vous !

Une fois, arrivé sur les lieux, une étendue lumineuse vous surprendra. La réverbération du soleil sur cette surface d’une blancheur éclatante risque fort de vous éblouir. C’est pour ca qu’avec vos lunettes de soleil, vous pourrez admirer les reflets bleutés produits par l’eau des bassins.

Vous y trouverez d’étranges piscines creusées dans le sol. En effet, pendant l’hiver, le sel des Salinas Grandes est prélevé pour être consommé. Alors, les ouvriers forment des petits monticules de sel avant de les charger dans des camions. Une fois creusé, le sol libère l’eau qui était emprisonnée sous le sel. Cela forme ces envoûtantes piscines naturelles pareilles à des mirages au beau milieu de ce désert de sel.

En outre, le sol a une apparence craquelé et est divisé en hexagones. En parcourant ce salar, vous aurez l’impression d’être au milieu d’un désert arctique, loin de tout. Le seul bruit que vous entendrez sera celui de vos propres pas. Un conseil: restez aux Salinas Grandes jusqu’au crépuscule, les nuances de couleurs du ciel vous offriront un spectacle que vous n’oublierez jamais…

Après la visite des Salinas Grandes, deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez choisir de continuer sur la route nationale n°52 pour rejoindre le Chili ou redescendre vers Purmamarca pour continuer votre visite de la Quebrada de Humahuaca.

Paysage à couper le souffle à Salinas Grandes

Cet article vous a plu ? Consultez également :