Vous vous rendez pendant plusieurs jours dans la Province de Salta et de Jujuy pour découvrir ses quebradas, ses villages typiques ou encore son désert de sel? Pourquoi ne pas en profiter pour visiter Salta? Non loin des nombreuses expéditions vers Cafayate ou vers la Province de Jujuy, Salta reste une des plus intéressantes et des plus belles villes (son surnom “la linda” signifie la belle) d’Argentine. En voilà la preuve !

Plaza 9 de Julio – Santa Mollicone

Les Musées

Museo Histórico del Norte : si vous appréciez particulièrement les musées , vous trouverez votre bonheur à Salta. Ce musée n’est pas le plus connu de la ville mais il mérite bien une petite visite. Vous y découvrirez l’histoire de la période Pré-hispanique et coloniale . De même, ce musée se trouve dans le Cabildo (ancien centre administratif de la ville). Ainsi vous trouverez un grand nombre de poteries , urnes funéraires , pièces de monnaie , meubles , peintures , sculptures sacrées et même des véhicules anciens du XIXème et XXème siècle.

Infos : Caseros 549, du mardi au vendredi de 9h à 13h30 et 15h00 à 19h, le samedi de 13h30 à 19h30 et le dimanche de 10h30 à 13h30 et 14h30 à 18h30.

Entrée libre et gratuite

Infos : Mitre 77, du mardi au dimanche de 10h à 18h30. Les visites guidées ont lieu de 12h à 18h.

A partir de 100 ARS.



Infos : 20 de Febrero 831, du lundi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 20h.

A partir de 50 ARS.

Les Promenades

Balade dans le centre historique : S’il y a bien une ville où il est agréable de se promener dans le centre c’est bien Salta. Bancs à l’ombre des palmiers, des places (plaza 9 de Julio), églises (église de San Francisco entre autre), boutiques et ruelles de la ville constituent le centre historique de Salta. Bien que Salta soit une ville assez grande, son centre historique est en revanche relativement petit et tout est faisable facilement à pied.

Infos : Av. San Martín 27

Le téléphérique pour monter au Cerro San Bernardo – Santa Mollicone

Les monuments et lieux incontournables

La cathédrale de Salta : La basilique de la cathédrale de salta a été construite sur les ruines d’un ancien bâtiment écroulé suite à un tremblement de terre. Elle fut inaugurée en 1882 et est, à ce jour, l’un des édifices les plus importants de la ville. La cathédrale est d’extérieur néoclassico-baroque et en revanche son intérieur est encore plus riche avec ses ornements et ses fresques colorées.

Infos : España 558. Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 12h15 et de 16h30 à 20h15, le samedi de de 7h30 à 12h15 et de 16h30 à 20h15 et le dimanche de de 7h30 à 13h et de 17h à 21h.

La Plaza 9 de Julio : La Plaza 9 de Julio est la place la plus importante de la ville, elle a été fondée le 16 avril 1582. Autour de cette place bordée d’arbres, vous trouverez d’ailleurs les bâtiments historiques les plus importants tels que le Cabildo Museo Histórico del Norte, le Museo de Arqueología de Alta Montaña et la Catedral Basílica de Salta. De plus, les bâtiments entourant la place ont des coins et recoins coloniaux (galeries avec des arcs) où vous pourrez vous asseoir et déjeuner ou dîner dans l’un des nombreux restaurants.

Le marché artisanal : La maison historique où se trouve actuellement le marché de l’artisanat de Salta est un bâtiment historique du XIXe siècle, qui a abrité des collaborateurs de la cause espagnole. Il a été inauguré comme marché artisanal en 1968, étant le premier de la République argentine. Il est à noté que la ferme et la maison historique sont toutes deux liées à l’histoire de la province de Salta et de la nation elle-même.

Infos : Av. San Martín. Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 21h

La cathédrale de Salta

Les activités plus originales à faire à Salta

El Convento de San Bernardo : Construit au XVIème siècle, il s’agit d’un des plus anciens bâtiments de Salta. Avant d’être un couvent, le lieu était un hôpital . De plus ne manquez pas la belle porte en bois de caroubier sculptée par les Indiens autochtones en 1762.

Infos : Caseros 85.

Infos : Gral Urquiza 683, du mardi au vendredi de 10h à 19h30.

Vous connaissez désormais toutes les principales activités à faire à Salta. Si vous souhaitez par ailleurs connaitre notre sélection d’hôtels pour dormir à Salta n’hésitez pas à cliquez ici.

Attention tous les prix et horaires mentionnés dans cet article sont susceptibles de changer.

