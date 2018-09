Que diriez-vous d’une petite escapade non loin de Buenos Aires ? Aujourd’hui nous vous proposons de vous rendre à San antonio de Areco la ville la plus gauchesque dans les environs de la capitale. Découvrez l’agence Areco tradicion spécialiste de cette destination qui vous propose de nombreuses activités pour passer un bon moment au cœur de la culture des GAUCHOS !

Fête des traditions à San Antonio de Areco : Bertrand Mahé

Qu’est ce que Areco Tradicion

Areco Tradicion est une agence de voyages basée à San Antonio de Areco en Argentine. Cette agence de voyages a été créée dans le but de faire connaître un village colonial historique et sa culture unique. En effet la jolie petite ville de San Antonio de Areco est fortement marquée par l’empreinte des gauchos.

Cette agence locale fut créée en 2013 par Bertand Mahé, photographe professionnel et amoureux des grands espaces argentins. Mais aussi par Andrés Ferrante qui est le fondateur du Portal de Areco. Le portal de Areco est un site d’information touristique sur San Antonio de Areco et ses environs. Un peu plus tard en 2015, Sarah Reynier décide de rejoindre l’équipe de Areco Tradición. Grande passionnée de la culture équestre, elle saura vous faire partager cette passion lors de votre séjour.

Les activités qu’ils proposent

Balades à cheval

Que vous soyez un professionnel ou un débutant, Areco Tradicion saura vous proposer la balade en cheval qu’il vous faut. De plus l’agence vous propose 5 types de balades différentes afin de satisfaire le plus grand nombre. En effet vous pourrez si vous le souhaitez avoir le choix entre une balade à cheval au cœur de la pampa accompagnés d’un gaucho, afin de découvrir tout le charme de ces paysages et de cette culture locale. Mais aussi réaliser une balade dans une estancia. Pour les personnes très romantiques vous pourrez réaliser une balade à cheval au clair de lune. Pour les plus motivés vous pourrez faire une balade d’une journée afin de profiter au maximum des paysages que cette région a à vous offrir.

Petit plus

Si vous avez l’occasion d’être dans les alentours de Buenos Aires lors de l’une des nombreuses fêtes régionales qui ont lieu toute l’année, Areco Tradicion vous propose une activité hors du commun. Effectivement il est possible de faire une randonnée à cheval au cœur d’une fête régionale. C’est à dire ? Vous pouvez participer à un défilé équestre à travers un village, accompagnés des gauchos pour déplacer un troupeau de vaches. Et finir en partageant un délicieux asado. En bref, une opportunité unique de découvrir les us et coutumes du campo en vous mettant dans la peau d’un vrai gaucho!

Du polo

Saviez-vous que le polo est l’un des sports le plus pratiqué en Argentine ? Si vous le souhaitez Areco Tradicion vous propose lors d’une heure de vous initier à ce sport. Dans un premier temps ils vous expliqueront les règles du jeu. Et après un petit cours théorique de 15 minutes vous pourrez lors d’1 heure découvrir les joies que procurent ce sport. Petit plus pour ceux qui ont de l’expérience, l’agence vous propose de participer à des matchs de polo tous les week-ends. Pour que vous puissiez passer un bon moment les matchs sont organisés par niveaux.

En savoir plus sur les activités proposés : ici !

Leurs excursions

L’agence vous propose deux excursions différentes afin de profiter et découvrir au maximum des traditions gauchos. Pour cela vous avez le choix entre une excursion d’une journée en estancia ou de deux journées. Durant ce séjour vous découvrirez ce que sont les fameuses estancias Argentine. Dans un premier temps vous partirez à la découverte de la ville de San Antonio de Areco. Ensuite découverte de l’estancia et dégustation du fameux asado argentin. Pour ceux qui choisiront l’excursion de deux jours vous pourrez profiter en plus de la visite de l’estancia d’activités comme balade à cheval, cours de polo …

En savoir plus sur les excursions : ici !

Si vous voulez réaliser des excursions dans les alentours de la capitale ou si vous rêviez de visiter l’Argentine. N’hésitez pas à contacter l’agence Equinoxe. Agence de Voyage spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 1990 !

