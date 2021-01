San Carlos de Bariloche, se trouve au nord de la Patagonie. Elle est le point de départ de la fameuse route des 7 lacs. Mais saviez-vous qu’elle était également bien connue pour son chocolat?

Chocolats de Bariloche. Source Pinterest

Bariloche et le chocolat

Il est presque un symbole de la ville. Plus précisément, il y a toujours été synonyme de tentation. En Argentine, on dit souvent que le chocolat est lié à l’amour et aux amoureux. En effet, son pouvoir aphrodisiaque est connu depuis longtemps. Il était d’ailleurs déjà utilisé à ces fins érotiques par l’empereur Moctezuma ou par de grands séducteurs comme Casanova.

Un peu d’histoire

La ville mérite amplement son titre de capitale argentine du chocolat. Ce mets y a été importé par les immigrants européens dès les années 1940. De même le musée du chocolat y a été inauguré en 2007. On peut y voir les procédés traditionnels de fabrication et y apprendre l’histoire du cacao. Mais également l’histoire de son aller-retour d’Amérique en Europe.

La belle région de Bariloche – Miradas.com.br

Tous les ans, la ville fait honneur au produit durant la Semaine Sainte (Semana Santa) en organisant la Fête National du Chocolat. À cette occasion, les chocolatiers de la ville se réunissent pour fabriquer un œuf de pâques géant. Les nombreux touristes se pressent alors pour assister à cette attraction.

Ces dernières années, la production de chocolat de Bariloche n’a cessé d’augmenter ainsi que sa consommation et son exportation à travers tout le pays mais aussi à l’international, dans les grands marchés du chocolat. C’est donc également un signe de la qualité du chocolat patagonien.

Vous savez à présent quoi ramener à vos proches après un voyage à San Carlos de Bariloche ! En cette période de fête, une bonne boîte de chocolat de Bariloche est un cadeau rêvé pour tout gourmet ! Et si cet article vous a donné envie de visiter cette magnifique région, contactez l’Agence Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 1990.

