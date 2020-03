Le quartier de Montserrat représente le quartier historique de Buenos Aires. En effet, au cœur de celui-ci se dresse majestueusement l’Eglise San Ignacio !

Façade de l’église San Ignacio – BuenosAires.travel

Un peu d’histoire…

En 1686, la tour et la façade sont bâties pour agrémenter le temple déjà construit auparavant en torchis. Celles-ci sont notamment faites de brique grâce aux récents fours utilisés pour la construction. Elles sont encore intactes aujourd’hui. A partir de 1712, l’église comme on la voit actuellement commence à être édifiée grâce aux plans des Jésuites Krauss, Bianchi et Prímolo, qui ont étudié l’architecture.

Elle sera ensuite inaugurée en 1722 et consacrée en 1734.

Suite à l’expulsion des Jésuites en 1767, l’église est occupée par différentes institutions . Elle deviendra tout d’abord la cathédrale de la ville de Buenos Aires, puis au début du XIXème siècle elle sera utilisée comme quartier militaire pour résister aux « Invasiones Iglesas » de 1806 et 1807, qui étaient des expéditions britanniques ayant pour but d’attaquer les colonies espagnoles depuis le Río de La Plata.

L’église San Ignacio accueillera aussi l’université de Buenos Aires, la bibliothèque nationale, un théâtre, l’école de droit, les facultés d’architecture et de sciences, et sera finalement convertie en Musée National après 1942.

Quels sont les secrets de San Ignacio ?

Connue aussi sous le nom de Templo de las Luces pour sa situation au cœur de la « Manzana de la Luces », elle est l’église la plus ancienne de la capitale Fédérale. En effet, sa façade présente des éléments de la période gothique et son autel date du XVIIème siècle.

Il vous faut aussi savoir que sous l’église, court un réseau de tunnels des XVII et XVIIIème siècles qui reliaient les édifices du quartier entre eux. Ceux-ci sont magnifiquement préservés et nous font ainsi revenir aux temps où la ville avait à se protéger des invasions.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 13h à 19h

Le samedi de 13h à 18h

Le dimanche de 12h à 19h

Adresse :

Avenue Bolívar 225, Buenos Aires

Prix :

Entrée libre et gratuite