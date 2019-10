Le village de Santa Catalina se trouve dans la Province de Jujuy, au Nord-Ouest de l’Argentine. C’est d’ailleurs le village le plus au Nord du pays et l’un des plus hauts, située à 3 800 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Source – Photo : Phil Whitehouse

Santa Catalina

Le village fût créée au 17ème siècle. Le but originel était d’accueillir la main d’œuvre nécessaire à l’exploitation des mines. Mais très vite, elle devint un point de rencontre important. En effet, sa position est stratégique : située sur le chemin pour la Bolivie et le Pérou, par lequel passaient les mules chargées de marchandises. C’est pour ça qu’elle devient un véritable carrefour du commerce .

Le village hérite d’une très belle église datant de cette époque, agrémentée de décors de couleurs rouge et or, issues de l’inspiration coloniale. L’activité marchande s’y est beaucoup développée. Et, au 19ème siècle, elle possède de nombreuses possibilités d’hébergement pour les hommes d’affaire. En outre, on y trouvait les produits les plus divers (y compris la meilleure bière allemande !).

Aujourd’hui, le village est partagé entre deux parties : haute et basse. Notons que la partie basse est la plus ancienne. C’est d’ailleurs là que se trouve l’église et sa tour de trois étages et 10 mètres de hauteur. Juxtaposée à l’église se trouve une belle propriété et ces deux édifices forment un magnifique ensemble de style colonial.

Et la partie insolite du village ?

La particularité de ce village vient de la lumière solaire. En effet, les jours des solstices d’hiver et d’été (21 Juin et 21 Décembre), ce village est différent du reste de l’Argentine. Le 21 juin, la lumière solaire illumine le village plus longtemps qu’en n’importe quel autre point du territoire. C’est ainsi qu’il fait jour pendant 10 heures et 45 minutes. En revanche, le 21 décembre, c’est le jour le plus bref, celui qui dure seulement 13 heures et 25 minutes.

En ce qui concerne la fête traditionnelle principale c’est le 15 août. Il s’agit de fête de la Vierge de Chinchillas. Notons que cette fête s’accompagne d’une procession, des danses et les habits de Sukuris, fête pleine d’animations et de couleurs.

Aujourd’hui le village ne propose pas de structure aux voyageurs (ni hébergement, ni restauration), seul un refuge municipal offrant les services minimaux vous accueille. On peut s’y rendre tout au long de l’année mais méfiez-vous de la saison des pluies qui rend les chemins impraticables. Ces chemins mènent à El Angosto, La Ciénaga, Oratorio, Timón Cruz y Piscuno, montrant la proximité du village avec la Bolivie.

Cet article vous a plu ? Prenez le temps d’en lire d’autres