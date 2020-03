Il est toujours très agréable de se promener dans les rues porteñas ! Heureusement, mis à part quelques diagonales, les rues sont organisées en quadrillage, ce qui facilite le repérage sur la carte. Cependant, Buenos Aires est une ville immense ! En effet, les distances sont énormes et vous ne pouvez pas rejoindre l’autre bout de la ville à pied ! Voici quelques moyens de transport pour vous aider dans vos déplacements. Alors comment se déplacer tel un vrai Porteño à Buenos Aires ?

Taxis à Buenos Aires – Wikimedia Commons

La carte Sube pour se déplacer

Que vous soyez à Buenos Aires pour quelques jours, mois ou années, la carte “Sube” est indispensable ! En effet, elle est obligatoire si vous voulez prendre les bus de la ville. Elle est en vente à partir de 90 pesos dans certains kioskos (Kiosques) où vous pourrez également la recharger du montant de votre choix. Il est également possible de la recharger dans les stations de métro.

Les prix indiqués dans l’article datent du 04 mars 2020 et sont susceptibles de changer !

Les colectivos

Mais qu’est ce que sont les colectivos ? Ce sont tout simplement les bus urbains de la ville ! C’est le transport le plus utilisé car il couvre toute la capitale et est le moins cher ! Plus de 135 lignes parcourent la ville et vous emmènent même jusqu’en province ! Le colectivo assure un service 24h sur 24, bien pratique pour rentrer à toute heure ! Lorsque vous rentrez dans le bus il faut indiquer où vous souhaitez aller puis passer votre carte « Sube ». Le tarif dépend donc de la distance que vous parcourez, il est généralement compris entre 19 et 22 pesos.

Il peut être difficile au début de trouver les arrêt de bus. En effet, il peut arriver qu’un simple autocollant (souvent collé à un arbre ou à un poteau) fasse office d’arrêt de bus. De plus, ne soyez pas surpris, pas d’horaires non plus ! Ils passent cependant normalement toutes les 10 minutes environ en fonction des lignes et du moment de la journée. Enfin, lorsque le colectivo arrive, faîtes lui signe pour qu’il s’arrête !

Colectivos à Buenos Aires – Wikimedia Commons

Le Subte

Le Subte est le service de métro utilisé dans la capitale ! Le réseau est composé de 6 lignes : A, B, C, D, E et H. La dernière ligne a été construite de manière verticale afin de croiser toutes les autres lignes et faciliter les connexions. Utilisez également la carte “Sube” pour payer le métro ! Au 04 mars 2020, le tarif initial est de 19 ARS.

Le métrobus

Le métrobus a fait son apparition dans la capitale porteña en 2011. C’est une plateforme qui se trouve sur les grandes avenues de Buenos Aires telles que : Avenida 9 de Julio, Avenida Santa Fe ou encore Avenida San Martín. Ces voies réservées permettent de faire circuler les colectivos. Ce métrobus permet ainsi de diminuer le temps de trajet et de faciliter l’accès.

Subte – W7/ikimedia Commons

Les trains

La ville de Buenos Aires comprend 5 terminaux de gare : Retiro, Constitución, Once, Buenos Aires et Federico Lacroze. Ces trains permettent de voyager dans la ville ainsi qu’à l’extérieur. Le train dessert par exemple des villes comme Tigre (17 ARS), Córdoba (500 ARS), Rosario (300 ARS) ou encore Tucumán (700ARS).

Les taxis

Le taxi est également un transport répandu dans la ville de Buenos Aires ! Vous les reconnaîtrez facilement par leur couleur noire et jaune : les “Radios Taxi“. Au 04 mars 2020, le tarif est de 59,90 ARS au moment de partir puis 5,95 ARS par 200 mètres parcourus. Une application a été mise en place afin d’aider les utilisateurs dans leurs déplacements : BA Taxi. En effet, cette application permet aux utilisateurs de commander leur taxi à travers leur téléphone sans aucun coût additionnel ni pour le client ni pour le chauffeur qui utilise l’application.

Le vélo

Si vous avez l’âme d’un sportif, vous pouvez également utiliser les vélos disponibles dans toute la ville. Ecobici est un système proposant des vélos gratuits pendant une heure. Il suffit juste de chercher la station la plus proche, prendre un vélo et le déposer dans une autre station. Pour plus d’informations sur les stations et comment vous inscrire, cliquez ici. Vous pouvez également en louer un en agence de location à des prix abordables

Vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous déplacer tel un vrai porteño dans la capitale ! Grâce aux nombreux transports, se déplacer dans Buenos Aires n’aura jamais été aussi facile !

