Envie de connaître le Grand Canyon des Etats-Unis tout en restant en Argentine ? Alors partez à la découverte du Parc National Sierra de las Quijadas ! Ce parc va vous impressionner par sa taille et ses paysages arides ! Une visite immanquable pour découvrir une région naturelle et infinie !

Le parc la Sierra de las Quijadas – Dave Lonsdale

Des paysages à couper le souffle

Le parc, créé en 1991 avec une superficie de plus de 73 000 hectares, est caractéristique du Chaco Aride. Ce parc à été conçu dans le but de protéger les espèces, d’entretenir l’environnement mais aussi de conserver les sites archéologiques et paléontologiques. Vous y admirerez en effet les canyons de grès rouge qui vous mèneront jusqu’au Potreto de la Aguada, grand amphithéâtre naturel qui s’étendra sous vos yeux, à l’infini.

Ce parc, avec son histoire millénaire, ses galeries sans fin et sans issue et ses murs abruptes fait parler de lui. On s’attend même à ce qu’il soit reconnu comme patrimoine mondial.

Le climat de la Sierra de las Quijadas

Le climat de ce parc est aride, les températures moyennes en hiver sont de 12° et de 23° en été avec un maximum de 35°. Chaque année tombe en moyenne 300 mm de pluie, distribué irrégulièrement. Mais on distingue une saison sèche, en hiver et une saison plus humide, fin printemps début automne.

Si vous souhaitez vous y rendre, il est préférable d’y aller d’avril à octobre pour éviter les hautes chaleurs.

La faune

Ici, on retrouve principalement des pumas, des lièvres, des renards, guanaco de Patagonie. Les oiseaux aussi ne manque pas, il y a des aigles, des condors. Certaines espèces sont en voies de disparition à cause de la perte d’habitat et des pièges posés par les Hommes.

La flore

Sur ce site, ce sont des arbustes, notamment les Jarillas. Dans le Chaco Aride, on retrouve des algarrobos, un arbre pouvant atteindre 10 mètres de hauteur et le quebracho blanc, un grand arbre également.

Un voyage à la préhistoire

Le Parc National Sierra de las Quijadas est en fait un immense gisement de fossiles qui abrite, notamment, des traces de squelettes de ptérosaures du crétacé et de sauropodes du jurassique. C’est dans cette région que les archéologues ont retrouvés le plus grand dinosaure au monde : l’Argentinosaurus !

C’est bien la région qui veut ça, n’oublions pas que l’on se situe non loin de Talampaya et Ischigualasto, connu pour être un “extraordinaire cimetière fossile”.

De plus, ce lieu conviendra parfaitement aux amoureux de trekking, avec un guide bien sûr, car il est très facile de se perdre dans ses labyrinthes.

Le seul lieu d’hébergement que vous y trouverez est un camping de fortune, près de l’entrée du parc.

Comment y accéder ? Par la RN 147, qui est asphaltée

