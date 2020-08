Avec l’hiver, vient l’envie irrésistible de partir skier! Les montagnes argentines offrent pour la plupart un bon enneigement et un bon ensoleillement. Elles proposent donc un cadre idéale pour passer de très belles journées de ski ou snowboard, entre mi-juin et mi-octobre. Débutants et confirmés y trouveront leur bonheur, avec s’ils le souhaitent, le soutien de moniteurs locaux et internationaux.

En Argentine on compte 3 grands domaines skiables : à Mendoza, Bariloche et Ushuaia.

Stations de ski à Mendoza

Las Leñas est la principale station de ski argentine, avec 33 pistes au total. Elle se situe à 445 km au sud de la ville de Mendoza et affiche une altitude entre 2240 et 3430 mètres. . C’est aussi celle qui offre les pistes les plus longues et la meilleure poudreuse. Elle accueille une clientèle internationale, qui aime aussi faire la fête après la journée sur les pistes. La station offre également un large choix d’hébergements, de locations de matériels et d’animations, renseignements sur le site Las Leñas. Accès: Située à 500 kms de Mendoza et 70 kms de Malargüe, de nombreuses navettes font la connexion plusieurs fois dans la journée.

Los Penitentes est le meilleur domaine skiable de la région de Mendoza. A seulement 165 km à l’ouest de la ville, on peut y pratiquer ski alpin et ski de fond en juillet-août et alpinisme de décembre à mars. La station est moderne et compte 21 pistes, dont certaines avec un dénivelé de plus de 700 mètres.

Stations de ski autour de Bariloche

Les stations y sont plus familiales et tranquilles. Elles ont aussi l’avantage d’être plus proches des villes.

Tout près de Bariloche, la station de Cerro Catedral bénéficie des plus beaux panoramas, en particulier la vue depuis les pistes sur le magnifique lac de Nahuel Huapi. Au cœur de la cordillère des Andes, vous vous trouvez à une altitude entre 1030 et 2100 mètres. Voici une des grandes stations du pays, 60 pistes dont 10 noires se partagent 1 200 ha de domaine skiable, 120 km de pistes et 39 remontées mécaniques.Station très animée, vous pouvez aussi bien vous y rendre en famille qu’entre amis. Elle compte un snowpark très performant et propose la nouvelle activité à la mode: le snow tubing (descente infernale à bord du grosse bouée gonflable !) ainsi que des pistes de ski de fond et de raquettes. Consultez le site Cerro Catedral.

Cerro Chapelco, à 20 km de San Martin de Los Andes, est une grande et belle station pour skieurs de tous niveaux. On y organise la fête du ski tous les ans durant la première quinzaine d’août.

Stations de ski à Ushuaia

Cerro Castor est la plus réputée et la plus grande des stations proches de la ville d’Ushuaia. Elle s’étend sur 400 hectares, et l’on peut y pratiquer ski alpin et ski de fond. Il est préférable d’éviter de s’y rendre pendant les vacances, la deuxième quinzaine de juillet. En août, on peut admirer la Marcha Blanca, reconstitution, à ski, de la traversée des Andes par San Martin.

Station la plus australe de la planète, vous serez surpris de skier à une altitude entre 275 et 950 mètres ! En effet, en se trouvant au 54ème parallèle aligné à Moscou dans l’hémisphère nord vous jouirez d’une neige exceptionnelle et d’une qualité remarquable. Vingt-cinq pistes se partagent les 600 ha du domaine et les 30 kms de pistes. Sachez que de nombreuses équipes internationales viennent s’y entraîner depuis que la station compte une piste habilitée FIS (Fédération Internationale de Ski).Cerro Castor fait preuve de modernité et présente des aménagements très perfectionnés, son snowpark est l’un des plus modernes du pays ! Et vous propose un vaste choix d’animations tout au long de la saison (concerts, descente aux flambeaux…).Accès: Située à 26 kms d’Ushuaïa, un service de navette vous conduit jusqu’à la station.

Altos del Valle possède de belles pistes de ski de fond et de raquettes. Les amateurs de sensations fortes peuvent même y pratiquer l’autoneige.

