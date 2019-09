Vous avez sans doute déjà entendu parler des spécialités culinaires nationales argentines. Les plus connues d’entre elles sont les milanesas, empanadas, parilladas (grillades en tout genre), medialunas, alfajores… Mais comme en France (voire plus), les provinces du pays ont une identité assez affirmée et ont chacune leurs spécialités culinaires !

Photo Pastel de choclo – Flickr Sesc em Sao Paulo

Spécialités culinaires du Nord-Ouest Argentin

De passage dans le Nord-Ouest Argentin ? C’est dans cette région dont la culture est proche de la Bolivie que l’on cuisine le plus “indigène”. On y savoure des plats bien épicés.

Que goûter dans cette région ?

Pour ce qui est du salé, on vous conseille de goûter un pastel de choclo. Ce plat à base de maïs très tendre et de viande (boeuf ou poulet) se présente sous forme de gratin. Ne ratez pas les saveurs des fameuses empañadas fourrées au fromage, à la viande et souvent agrémentées de piment, de maïs et d’oignons. Pour quelque chose de plus léger goûter à la soupe de Quinoa. Et difficile de se passer de fromage, bons vieux français que nous sommes. Alors profitez-en : le Nord-Ouest offre de très bons fromages de brebis. Puis en accompagnement, commandez un verre de chicha. D’ailleurs, cette boisson à base de farine de maïs qui fermente dans des marmites de terre cuite se boit aussi au Pérou.

Spécialités du Nord Tropical

Dans cette région du mélange des cultures, le Brésil, le Paraguay et l’Argentine ont influencé nettement les habitudes alimentaires du Nord Tropical.

Qu’est ce qu’on y mange ? Faîtes vous un bon déjeuner autour d’une grillade de zébu ! Et si vous êtes plutôt poisson, vous ne serez pas déçu: daurade, surubí, pacù…sont préparés en grillades ou au four! Essayez aussi la “Mbeyù”, galette frite à base d’amidon de tapioca des Indiens guaranis, à consommer avec du lait, du sel et du fromage. Pour digérer le tout, terminez avec de la Caña ou de la Cachaça, eau de vie à base de canne à sucre.

Marchande de Chicha – Flickr Jean-Pierre Jeannin Latour

Spécialités de la Pampa

La spécialité du coin c’est la viande! Bœuf, agneau, lapin, on trouve de tout dans la Pampa!

Quelle type de viande manger et comment la préparer ? Cuisinez du lapin au vin rouge, délice garanti! Ou bien de l’agneau à la braise en guise de déjeuner. Adepte de la comida rica, vous ne saurez plus où donner de la tête. En d’autres termes, vous pourrez vous régaler entre charcuterie, fromages de brebis et spécialités italiennes et espagnoles du coin.

Enfin, pour le dessert, la cerise sur le gâteau vous attend, un macaron! Il s’agit d’un délice sucré fourré de crème de lait et recouvert de chocolat ou de vanille. Typique de la Pampa !

Spécialités des Andes

La région des Andes argentines, se caractérise surtout par ses vignes et de très bons vins (Mendoza, La Rioja, San Juan…). Toutefois, on y trouve aussi de bons petits plats.

Alors, avec quoi puis-je accompagné ma bouteille de vin ? Dans cette région, vous trouverez surtout du veau à la braise, des soupes, empañadas, pastel de choclo et pastel de papas (sorte de hachis Parmentier) ainsi que l’excellent locro (sorte de cassoulet à base de maïs).

Photo : Locro – Wikipédia

Spécialités culinaires de la Patagonie et de la Terre de Feu

Bienvenu au pays du mouton! En effet, la Patagonie est la principale région d’élevage de cet animal. Donc ne soyez pas surpris d’en trouver fréquemment dans votre assiette. Le mouton se mange farci en palette ou rôti. Par ailleurs, située sur la côte atlantique, la Patagonie donne aussi aux amateurs de poissons et fruits de mer de quoi se remplir le ventre!

