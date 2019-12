Petite ville de 100.000 habitants dans la province de Buenos Aires, à 384 km au sud de la capitale, Tandil a su garder une authenticité et une nature environnante préservée qui saura enchanter les voyageurs qui veulent sortir des sentiers battus.

La cathédrale de Tandil – Source: wikipedia

Le charme de cette ville réside dans son esprit campagne mixé à tous les atouts d’une infrastructure moderne et dynamique.

De l’hôtel dernier cri au B&B de luxe, en passant par l’auberge de jeunesse, tous les goûts et budgets trouveront leur bonheur.

Le “dia de campo” ( une journée à la campagne) dans une estancia de la région est sans doute le logement le plus authentique.

Petite histoire de la ville

La ville fut construite en 1823 sous le nom de Fuerte Independencia. À l’époque il s’agissait presque d’un bastion puisque les colons subissaient les attaques régulières des Pampas et des Ranquels, les aborigènes de la régions.

Tandil apparaît de nouveau de manière sanglante dans l’histoire en 1872. 36 immigrants nouvellement arrivés dans la ville se firent massacrés par Gerónimo de Solane, un gaucho surnommé “El Tata Dios”, et sa bande. Les raisons de ce crime sont encore obscures. Plus tard, les meurtriers se firent arrêter et exécuter.

La ville subit une nouvelle fois les foudres de l’histoire en 1875 : malgré la signature d’un accord de paix, Tandil est violemment attaquée par des indigènes. Cette nouvelle attaque marquera l’acceptation et le lancement de la campagne de “conquête du désert” (La Conquista del Desierto) qui fait encore aujourd’hui polémique, qualifiée par certains historiens de génocide.

Que faire à Tandil ?

Richesses culturelles et curiosités

La pierre branlante

Il existe un mythe amusant sur la ville. Tandil était au début du XIXème siècle l’une des principales destinations touristiques argentines. Les Porteños y venaient effectivement pour admirer les paysages avoisinants des Sierras mais également pour y voir l’emblème de la ville : La Piedra Movediza ou en français la Pierre Branlante. Maintenu en équilibre au bord d’un précipice, ce gros rocher pouvait supporter le poids d’un homme et se balancer sans tomber.

Photo d’époque de la pierre branlante – wikipedia

Pourtant, le 29 février 1912, le rocher alla s’écraser au bas de la colline qui le supportait. D’aucuns pensent que la chute du symbole de la ville fut provoquée par une main humaine. En réponse à cette perte, la ville a finalement disposé en 2007 une réplique de la pierre branlante afin de se souvenir du symbole de la commune.

Le musée Tradicionalista Fuerte Independencia

Il présente bien l’histoire de la ville, notamment de son groupe original de gauchos renégats partis en guerre dans les années 1870 contre les propriétaires terriens récemment immigrés.

Et encore…

Chaque année, Tandil propose un festival de cinéma, présentant des oeuvres argentines. En 2014 il a eu lieu du 3 au 7 septembre.

En outre, Tandil est également connue pour ses spécialités culinaires venues d’Europe, en particulier ses fromages et viandes salées.

Sports et activités à Tandil

Le Tandil Golf Club

Pour les amateurs de ce sport, vous pourrez aussi vous loger dans le luxueux hôtel Amaiké en face du parcours.

Voici l’espace idéal pour la pratique de sports de plein air ! Canoë, kayak, balade à cheval, ski nautique, il y en a pour tous les goûts. En effet, de nombreuses petites plages aménagées sont aussi à votre disposition pour vous relaxer le temps d’une journée. Ambiance calme et agréable, idéale pour les enfants !

Situé à 4 km de Tandil, cette montagne s’élève à 295 mètres au dessus du niveau de la mer. Formée il y a 2.300 millions d’années, elle abrite des roches bien étranges … En effet, elle a comme un air d’île de Pâques. D’ailleurs, ces roches tiennent encore debout mais on ne sait par quel miracle ! Agréable le temps d’une après-midi.

Réserve naturelle de 150 hectares, on y croise des singes, des oiseaux en tout genre, descarpinchos (sortes de gros ratons laveurs) ou encore des yaguaretés (de la famille des félins). Alors suivez les balises de randonnée et vous arriverez au sommet. Une belle promenade où vous jouirez d’une magnifique vue sur les alentours !

Enfin, finissons avec un peu d’eau ! Voici une des merveilles de la Pampa du sud … Lieu incontournable de la région, plusieurs films et publicités y ont été tournés. En effet, cette cascade en escalier émerveille les touristes. De plus, elle s’apparente selon la légende à celles que l’on peut observer en Irlande. Vierge de toute empreinte de l’homme, vous pouvez accéder à son sommet en grimpant à travers les rocher. Voici donc la Pampa qui s’offre à vous, de belles photos à prendre !

Les chasseurs sportifs se retrouvent aussi du côté de Tandil, plutôt en hiver, pour chasser le petit gibier.

Enfin, la ville est animée le soir et les terrasses sont bondées aux beaux jours. Tandil dispose également d’un casino.

Tandil – Wikipedia

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet