Tita Merello est une icône du cinéma et du tango des années 1950. Argentine-info vous dit tout sur cette artiste aux multiples talents.

Photo de Tita Merello. Source Pinterest

Tita Merello, une artiste autodidacte

Laura Ana Merello, plus connue sous son nom de scène, Tita Merello, est née à San Telmo, Buenos Aires, le 11 octobre 1904. La mort prématurée de son père, alors que Tita n’avait pas plus de quatre mois, allait marquer à jamais son enfance et sa vie. “Je ne me souviens pas si j’ai eu une enfance précoce. Ce que je sais, c’est qu’il a été très bref. L’enfance des pauvres est toujours plus courte que celle des riches”, a-t-il dit un jour. Incapable de subvenir à ses besoins, sa mère l’a envoyée dans un foyer pour enfants. Plus tard, elle a dû travailler dans les champs, où elle a effectué toutes sortes de travaux ruraux.

Elle n’a jamais reçu d’éducation formelle mais cela ne l’a pas empêché de commencer à travailler comme choriste au Teatro Avenida en 1917, alors qu’elle ne savait toujours pas lire ni écrire.

Elle n’est pas non plus passée par une école de musique ou un conservatoire d’art dramatique, mais cela n’a pas empêché Tita Merello de se distinguer en tant que chanteuse et actrice, laissant une marque indélébile dans l’histoire de la musique et du cinéma national. En effet, débutant très jeune comme choriste, elle est surnommée La Vedette Rea. Elle enregistre son premier disque de tango en 1927.

De choriste à vedette de cinéma

Elle participe ensuite au premier film sonore argentin “Tango” (1933) de Luis José Moglia Barth. C’est une des plus grandes actrices du cinéma argentin.

Sa carrière cinématographique se reflète dans une longue liste de films, parmi lesquels : Tango, Así es el tango, Filomena Marturano, Arrabalera, Deshonra, Mercado de abasto, Para vestir Santos, La morocha, ¡Viva la Vida et Los medos.

Affiche de “Las barras bravas”, dernier film dans lequel a tourné Tita Merello. Source Filmaffinity

Son apogée comme actrice et chanteuse arrive dans les années 1950 alors qu’elle tourne ses meilleurs rôles dans les films Filomena Marturano, Arrabalera , Los Isleros, El Mercado del Abasto et d’autres. Avec le célèbre orchestre de Francisco Canaro, elle enregistre des tangos inoubliables comme Niño Bien, Arrabalera, Pipistrela, El Choclo et la milonga Se Dice de Mí.

À partir des années 1970, elle travaille aussi pour la télévision. En 1985, à l’âge de 81 ans elle joua son dernier rôle de cinéma dans le film Las Barras Bravas.

Elle a été surnommée La Morocha argentina et aussi Tita de Buenos Aires. L’attachement du peuple argentin envers sa personne était proverbiale.

Elle décède à la veille de Noël de 2002 d’un arrêt cardio-circulatoire à l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans.

