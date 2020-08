Si vous voulez en savoir plus sur la naissance du mouvement des mères de la place de mai, courrez voir ” Todos son mis hijos”! Argentine-info vous dit tout sur ce très touchant documentaire.

Affiche du film “Todos son mis hijos”. Source Madres.org

Naissance du mouvement des mères de la Place de Mai

Ce mouvement de protestation est né durant la dernière dictature militaire en Argentine. En effet, sous ce régime de terreur, les enlèvements et tortures de personnes était courantes. Bon nombre de personnes ne sont jamais réapparus. Les enfants des personnes enlevées ont bien souvent été volés et confiés aux familles des militaires. C’est dans ce contexte que des dizaines puis des centaines et des milliers de femmes, de mères, de grand-mères ont commencé à se rassembler sur la place de mai à Buenos Aires. De cette manière elles commencèrent à réclamer qu’on leur rende leurs enfants, et petit-enfants. Encore aujourd’hui les “mères de la place de mai” se réunissent tous les jeudis. Elles continuent à réclamer les petit-enfants encore introuvables à l’heure actuelle.

C’est l’histoire de ces femmes que ce documentaire nous livre avec une sincérité, une émotion et une force incroyable. Ce film a été produit par l’association Madres de Plaza de Mayo et dirigé par Ricardo Soto Uribe en 2016. Depuis, il a été projeté dans divers festivals. Il a également gagné de nombreux prix en Argentine mais également au Mexique, en Espagne, en France et en Italie.

Synopsis

Plus de quarante ans après leur première manifestation devant le siège du gouvernement, les dernières mères des 30 000 personnes disparues sous la dernière dictature argentine, témoignent de la longue lutte à la recherche de leurs enfants. Mais également de leur résistance contre le modèle économique imposé après le génocide et de leur organisation politique en tant que mouvement de mères et de femmes. Le film documente à la fois la projection de leurs pensées dans des formes qui transcendent la conscience individuelle ainsi que la conversion de leur corps en une force politique. Depuis leur vieillesse, depuis leur maison et leurs souvenirs, les femmes qui composent l’Association des Mères de la Place de Mai rendent compte de leur lutte et de leur engagement politique de plusieurs décennies en faveur de tous les enfants disparus. Un engagement qui les fera continuer à se battre jusqu’à la fin de leur vie.

Vous voulez connaitre un peu mieux la culture et l’histoire argentine? Nous ne pouvons que vous conseiller de regarder ce documentaire. Il est accessible ici en version originale.

