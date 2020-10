C’est une grande nouvelle que nous avons appris la semaine dernière. Dans la réserve naturelle de los Esteros del Iberá, dans la province de Corrientes, sont nés 3 aras rouges! Argentine-info vous dit tout sur cette naissance tant espérée!

Un couple de ara rouges. Source Elonce

Rewilding Argentina, une fondation au service de la biodiversité

Les projets de conservation et de reconstruction de Tompkins Conservation et Rewilding Argentina, parmi lesquels le projet Iberá, ont été choisis comme exemple par la National Geographic Society pour leur programme de conservation et de développement à l’échelle mondiale, “The Last Wild Places”.

La fondation travaille notamment depuis 2015 à la réintroduction du Ara rouge dans la réserve naturelle des Esteros del Iberá, à Corrientes.

Une première victoire pour la protection des aras rouges!

En mai de cette année, on a enregistré la ponte d’un œuf par un couple d’aras lâchés dans une porte d’accès aux marais appelée Cambyretá. Tandis qu’en 2019, les trois premiers œufs ont été observés dans une maison. C’était alors le premier couple à avoir utilisé et défendu un nichoir installé par la fondation.

Ces premiers événements de reproduction enregistrés dans le projet et, bien qu’ils n’aient pas prospéré, ont été déterminés “viables”.

Un oisillon ara rouge. Source Elonce

Mais c’est une grande nouvelle qu’a annoncé la fondation Rewilding Argentina la semaine dernière! En effet, 3 aras rouges sont enfin nés dans la réserve. Ce sont probablement les premiers à naître après 150 ans d’extinction à l’état sauvage, a déclaré l’institution. On célèbre alors le “grand pas” vers la récupération de l’espèce.

“Un couple d’aras rouges a pondu trois œufs, qui ont éclos et donné naissance aux trois premiers poussins sauvages.”

Cette naissance est de très bonne augure pour la suite du projet et la réintégration de aras sauvages dans cette zone où ils vivaient il y a une centaine d’années!

Vous rêvez de découvrir la réserve naturelle des Esteros del Iberá et sa faune incroyable? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi :