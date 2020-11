“Un Día Para Dar ” (un jour pour donner) est une journée durant laquelle différentes associations et ONG proposent d’entamer des actions de solidarité et de don. Cette année, l’évènement aura lieu de 1er décembre. Argentine-info vous dit tout sur cette journée de mobilisation.

“Un Día Para Dar”, qu’est-ce que c’est ?

UnDiaParaDar est un mouvement mondial qui cherche à encourager et à multiplier les actions positives et de soutien dans le monde entier. Promue dans plus de 150 pays, #UnDiaParaDar propose d’agir simultanément dans le monde entier.

Les manières de participer sont vastes. Collaborer avec une ONG, donner son sang, faire du bénévolat, consacrer du temps aux personnes dans le besoin ne sont que quelques exemples. C’est le point de départ pour continuer à donner et à promouvoir la solidarité le reste de l’année.

Né aux États-Unis en 2012, sous le nom de #GivingTuesday, ce mouvement cherche à s’établir dans le calendrier annuel de chaque pays. Cette date donne de la visibilité aux différentes causes liées au bien commun. Elle génère également le cadre parfait pour mener des actions de transformation positive et à fort impact social.

La mobilisation en Argentine

En Argentine, c’est l’ONG “Proyecto Pura Vida” qui se charge de la représentation officielle de ce jour de solidarité. Cette organisation a intégré depuis 2013 le groupe régional de promotion pour l’Amérique latine avec plus de 15 organisations importantes, assumant en 2016 la direction nationale pour l’Argentine.

Un Día Para Dar en 2019

Cet évènement ne cesse de prendre de l’ampleur depuis sa création. Chaque année des milliers de dons sont effectués sous différentes formes . En Argentine en 2019, on a comptabilisé pas moins de 3615 kg de dons alimentaire. Mais également 1542 dons de cheveux ou encore 400 dons du sang lors des différents événements organisés à cette occasion.

Quelques idées

Si vous avez envie de participer mais que vous manquez d’idée, voilà quelques exemples de dons accessibles à tous.

Don de vêtements, linge de maison, jouets ou matériel scolaire. Pourquoi ne pas en profiter pour faire un peu de tri parmi les affaires dont vous ne vous servez plus ? Elles encombrent vos placards et pourrait faire des heureux !

Don de denrées alimentaires ou d’hygiène. Vous pouvez vous renseigner sur les associations proches de chez vous proposant des récoltes alimentaires. Ou pourquoi pas organiser vous-même une collecte dans votre quartier ?

Don du sang. Vous pouvez vous rendre dans les centres médicaux habituels pour faire don de votre sang ou encore de plaquettes. Mais, à l’occasion du ” Un Día Para Dar”, de nombreuses organisations proposent également des évènements au cours desquels vous pourrez donner votre sang.

Don de cheveux. Un don souvent oublié est le don de cheveux ! En effet, si vous avez les cheveux longs et que vous envisager de les couper, n’hésitez-pas à en faire don plutôt que de les jeter. Il pourront en effet servir à fabriquer des perruques pour les personnes atteintes de cancer et autres maladies dont les traitements médicaux entrainent une perte des cheveux. En Argentine vous pourrez notamment contacter l’association Donacabello qui se chargera de transformer vos cheveux en magnifiques perruques qui redonneront un peu de confiance en elles à des personnes atteintes de cancer.

Hashtag argentin et français

Afin de faire connaitre toujours plus cet événement solidaire, plusieurs hashtags sont disponibles, afin de pouvoir partager chaque don et chaque expérience solidaire sur les réseaux sociaux.

Pour l’Argentine le hashtag est #UnDiaParaDarAR et pour de plus amples informations, voici le site internet : https://undiaparadar.org.ar/

Pour la France, deux hashtags sont utilisés: #givingtuesdayfrance et #mardijedonne

Alors le 1er décembre prochain, n’hésitez-pas à participer à cette journée de mobilisation à hauteur de vos possibilités et de vos envies. Et surtout, n’oubliez-pas de partager votre expérience solidaire sur les réseaux sociaux !

