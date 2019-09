À 100 km de la capitale, au coeur de la pampa humeda, le village de San Antonio de Areco est un trésor d’authenticité. En effet, fondé en 1730, son âme est toute intacte, la tradition des gauchos y est préservée et encore d’actualité. Nous vous proposons donc un voyage dans le temps. Pour ce faire, suivons les gauchos eux-mêmes. Et partons à la découverte de leurs pratiques et de leur terre.

Source: Bertrand Mahé

Aller au contact de la tradition des gauchos

Pour commencer, un départ matinal de la capitale. Une fois à San Antonio, vous aurez la chance d’en visiter la vieille ville. Accompagnés par un guide, vous découvrirez ses musées et ses richesses artisanales. Puis, un déjeuner typique vous attend à La Picata. Vous préparerez ensuite les chevaux pour partir jusqu’au Río Areco, où vous planterez la tente. Une fois la tente plantée, que vous écouterez les notes exotiques des guitares gauchescas. Par ailleurs, vous dînerez en compagnie des gauchos les spécialités du coin. Après une belle nuit estivale de pleine lune, le lendemain c’est reparti à cheval autour du río. Enfin, après un moment plongés dans la vie quotidienne des gauchos, vous goûterez au plus authentique des asados argentins, au cœur de la pampa!

San Antonio de Areco : vivre au rythme des gauchos

Source : Bertrand Mahé

San Antonio de Areco, village de la pampa argentine, rime avec tradition. De plus, la tradition des gauchos fait de ce village un lieu riche d’histoire. D’ailleurs, le 10 novembre est un jour consacré à la tradition. De ce fait, chaque année se déroule la fête nationale de la tradition. Danses folkloriques, visites guidées, défilés en costume sont au rendez-vous. 2019 est une année particulière pour San Antonio de Areco : s’y célébrera le 80ème anniversaire de la Fête nationale de la tradition. Dans le cadre de cette célébration, du vendredi 8 novembre au dimanche 11, venez découvrir le village surnommé capitale nationale de la tradition des gauchos.

