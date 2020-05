Si vous avez déjà admiré des photos d’Ushuaïa, sans doute aurez-vous vu ce phare mythique! Le phare des Éclaireurs se situe sur le canal de Beagle à l’entrée de la baie d’Ushuaïa. Argentine-info vous en dit plus sur son histoire.

Phare des Éclaireurs. Source Pinterest

Un phare mythique construit par des Français !

C’est le 23 décembre 1920 que ce phare fût mis en service par une expédition française nommée “La Romanche”. Le nom de “phare des Éclaireurs” est d’ailleurs issu de cette expédition en hommage aux îlots environs qu’il fallait éclairer.

Construit sur un îlot rocheux, il prévient des dangers de l’archipel. Fait de briques, il arbore des rayures rouges et blanches connues dans le monde entier. Du haut de ses 11 mètres, il émet un faisceau de couleurs blanche et rouge toutes les cinq secondes et s’alimente en énergie grâce à des panneaux solaires.

Une navigation est possible afin de s’approcher du phare. En effet, l’accès est interdit au public mais s’en approcher vaut le coup. Non loin, se trouvent le rocher aux phoques et le rocher aux oiseaux submergé par une armée de cormorans !

Attention, à ne pas confondre avec le “phare du bout du monde” souvent associé à tort à celui-ci.

Île aux oiseaux dans la canal de Beagle. Source Pinterest

Aux alentours du phare des Éclaireurs

Nous vous conseillons d’embarquer pour une navigation le long du canal de Beagle. Ce détroit séparant les îles de l’archipel de la Terre de Feu affiche une profondeur maximum de 300 mètres. Des excursions à bord de catamarans sont proposées afin d’approcher au plus près des différents îlots. Il existe différents types de navigation, selon les endroits proposés ! Voici une petite liste des endroits qui valent la peine à Ushuaïa :

-L’île aux oiseaux (Isla Pájaros) vous pourrez y observer une colonie très importante de Cormorans.

-La Isla Lobos : Vous pourrez approcher au plus près des lions de mer !

– La Pingüinera : Des colonies de manchots peuplent cette île. Vous oscillerez entre mer et montagne et aperceverez des carcasses de bateaux échoués, à couper le souffle !

– Et bien sûr : le phare des Eclaireurs !

Partez pour une navigation à bord d’un catamaran à moteur silencieux de 2h30 : Le départ est prévu depuis le port d’Ushuaia afin de rejoindre les Iles Bridges (ou séjournent une grande colonie de cormorans), puis un passage par la Isla Pajaros et l’on termine non loin de la Isla de los Lobos ! Vous pourrez bien sûr observer le mythique phase Les Eclaireurs, avant de rentrer au port.

Si vous avez plus de temps, vous pouvez sinon opter pour une navigation de 4h sur un bateau à voile ou à moteur qui vous emmènera jusqu’à la Pingüinera afin d’observer la réserve de pingouins et les reliefs montagneux environnants, saisissant ! Vous verrez tous les endroits de la navigation de 2h30 également.

Sachez que la période la plus propice pour vous rendre à Ushuaïa débute en septembre et se termine en avril. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette destination et connaître les itinéraires de voyage, contactez l’agence Equinoxe, spécialiste de l’Argentine !

Bon séjour au bout du monde !

