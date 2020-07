L’Usina del Arte est un lieu hautement symbolique de la capitale. Tout d’abord parce qu’elle se trouve dans le quartier de La Boca, mais aussi par son histoire et sa fonction. Lieu fondamental de culture et bâtiment haut en couleurs : zoom sur cet endroit construit initialement pour une compagnie d’électricité.

Usina Del Arte – Photo : Wikipedia

Historique de l’Usine

Elle a été mise en service au début de l’année 1916. A l’origine, elle approvisionnait en énergie électrique des usines installées dans la ville qui se développaient rapidement, mais aussi les réseaux ferroviaires du tramway.

L’usine a fourni, pendant de nombreuses années, des emplois à la main d’oeuvre du quartier. Après sa vente à l’Etat, l’entreprise SEGBA y a été incorporée puis elle fut transférée à l’usine métallurgique ACINDAR. En 1997, elle fut liquidée suite à la privatisation des services d’électricité et ses installations furent démantelées et vendues.

Finalement, le Gouvernement de la Ciudad de Buenos Aires a acquis ce bien avec l’idée de sauvegarder cet établissement de « grande valeur patrimoniale, culturelle et architecturale », et de revitaliser le quartier stratégique de Puerto Madero pour doter la ville de Buenos Aires d’un nouveau centre culturel au profil international.

Un siècle après la première “naissance” de l’Usina del Arte, la restauration du bâtiment rend aux porteños un établissement emblématique, dont le patrimoine était sur le point d’être irrécupérable et qui, aujourd’hui, s’est transformé en un centre culturel multidisciplinaire. En effet, l’usine occupe une superficie de 7500m2, son architecture et ses matériaux viennent d’un palais florentin.

Par ailleurs le défi auquel se sont confrontés les ingénieurs Rafael Quintana y Gustavo Basso fut le bruit venant de l’autoroute Buenos Aires – La Plata. Ils insonorisèrent donc l’espace avec des doubles vitrages et des cloisons (afin également d’améliorer l’illumination naturelle).

Usina Del Arte – Photo : Wikipedia

La Usina Del Arte aujourd’hui

En 2013, l’Usine compte de nouveaux espaces : une salle multi-usages et une « Sala de Cámara ». Pendant la première année, l’auditorium symphonique, la salle labyrinthe (expositions d’arts visuels) et la salle principale (un espace capable d’héberger des spectacles musicaux et de danse) se sont ouverts. Ainsi, l’objectif fondamental du centre culturel est de présenter une vue d’ensemble des arts et faire briller la force industrielle d’antan. Par exemple la première année, on y réalisa plus de 100 spectacles gratuits (performances musicales, danse, théâtre, orchestres et chorales de jeunes).

En 2012, l’Usine s’est transformée, pour la première fois, en siège de festivals de Tango et de Jazz, et en 2013, elle a accueilli les « Milongas de Verano » de la ville. Il y a eu également des expositions de photos et d’art. Chaque semaine, on peut participer à des visites guidées qui contextualisent la mise en valeur du patrimoine de la Usina del Arte avec une perspective historique.

Le cœur de la Usina del Arte est son auditorium. En effet elle est l’unique salle de concerts de la ville créée spécialement pour l’écoute de musique symphonique. Son acoustique mérite un chapitre spécifique. En effet, l’épaisseur d’un mètre des murs de brique de l’ancienne compagnie d’électricité contribue à la diffusion du son en haute fréquence. De plus, l’auditorium n’a pas de cables, de microphones, ni d’amplificateurs afin que les auditeurs aient une connexion plus directe avec les instruments, les mélodies et les intensités.

La Usina del Arte en ligne pendant le confinement

Depuis le début du confinement lié au Covid19, ce centre culturel met en ligne des contenus et des expériences pour tous les âges. Vous pourrez profiter de visites virtuelles des expositions, concerts emblématiques, ateliers, gastronomie, danse, yoga et une section spécialement conçue pour jouer et apprendre #ConLxsChicxsEnCasa. Tout est à portée de clic sur Facebook et Instagram.

Si vous voulez en savoir plus sur l’Usina del Arte et sa programmation, rendez-vous ici

