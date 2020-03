Puerto Madryn compte parmi les lieux incontournables en Argentine. La ville est idéale pour profiter de la mer et de la nature. Puerto Madryn surprend dès le premier regard. C’est l’une des villes les plus prospères de Patagonie. L’observation des baleines est l’une des principales activités à faire à Puerto Madryn. Elle est également connue pour la pêche et ses nombreuses activités touristiques.

Observation des baleines lors d’une excursions proposée par Équinoxe

Pourquoi venir voir les baleines à Puerto Madryn ?

Tout d’abord, la région est considérée comme l’un des meilleurs endroits au monde pour les observer. Celles que l’on peut voir dans la région sont connues sous le nom de baleines franches australes.

La baleine franche australe (de son nom scientifique : Eubalaena australis) est un cétacé qui habite les mers de l’hémisphère sud. Les mâles peuvent mesurer jusqu’à 15 mètres de long et les femelles jusqu’à 16 ou 17 mètres. Le poids d’un spécimen adulte atteint 40 tonnes. Elles passent la plus grande partie de l’année dans les eaux de l’Antarctique où elles se nourrissent, puis migrent vers des eaux plus tempérées au nord, comme Puerto Madryn, pour se reproduire. Aujourd’hui, les baleines franches sont en voie d’extinction et en Argentine, elles sont protégées par la loi et ont été déclarées patrimoine naturel.

De plus, Puerto Madryn est un endroit idéal pour les observer car il est facile d’accès, les baleines sont très nombreuses en pleine saison, ces dernières s’aventurent près des côtes. Vous aurez peut-être également la chance d’observer les femelles mettre bas ou allaiter leurs petits. Vous pourrez bien sûr surprendre beaucoup d’autres espèces marines qui cohabitent avec ces baleines.

À quelle période faut-il s’y rendre ?

Les baleines arrivent sur la côte de Puerto Madryn et de la péninsule de Valdés au mois de mai et y restent pour se reproduire et nourrir les baleineaux jusqu’en décembre. La saison des baleines varie légèrement chaque année, la période idéale pour s’y rendre est donc de septembre à novembre.

Comment observer ce spectacle hors du commun ?

Il y a deux façons d’observer les baleines franches : l’observation depuis le rivage et l’observation à bord.

Observation des baleines depuis la côte

Certaines baleines restent généralement dans les eaux du golfe du Nuevo, en face de la ville de Puerto Madryn. Elle peuvent être observées depuis la plage ou depuis le bord de mer.

L’observation des baleines à bord

L’expérience est d’autant plus inoubliable lorsque vous les observer en pleine mer ! Ce type d’observation se fait dans des bateaux d’une capacité de 20, 30 ou 40 personnes et pour une durée de 1h30. Les sorties ont des horaires préétablis qui dépendent principalement de la demande et des conditions météorologiques. Il est plus agréable de faire l’excursion d’observation des baleines le matin, car la mer est généralement plus calme.

Les avantages de l’observation des baleines à partir d’un bateau :

La probabilité d’observer les baleines est plus grande à partir d’un bateau. Et cela car vous partirez à leur recherche (alors que sur la côte, on attend qu’elles arrivent)

La plupart du temps, l’observation se fait à courte distance, en regardant les baleines passer près des bateaux.

Découvrez l’activité sous-marine

Embarquez pour une aventure exceptionnelle d’1h30 à bord d’un bateau qui vous offre une vue sous-marine. Sous l’eau, la perspective est complètement différente, c’est comme de plonger avec les baleines ! Tout au long de la visite, les guides vous aideront à interpréter le comportement et les coutumes des animaux, et répondront à vos questions. Vous pourrez vous déplacer librement et observer les baleines à la surface depuis le pont supérieur, comme dans une sortie traditionnelle, ou depuis la cabine sous marine. Vous aurez surement la chance d’observer des baleines franches australes, otaries, oiseaux typiques de la côte et dauphins sombres (selon la période de l’année).

Alors si vous aussi vous aimeriez avoir la possibilité de vivre cette expérience hors du commun, il est temps de réserver votre voyage pour la saison de reproduction !

