Située sur la rive Nord Ouest du Lac Nahuel Huapi et à 78km de Bariloche, Villa la Angostura présente de beaux points de vue sur le lac. Lieu de villégiature huppé et l’une des destinations les plus prisées du Nord de la Patagonie. Villa la Angostura bénéficie d’un accès facile aux parcs nationaux de la région. Mais également aux stations de ski et à la Route des 7 lacs vers San Martin de los Andes.

Source : Wikimedia

Pourquoi y aller ?

De part sa belle nature et les belles couleurs qui la composent, Villa La Angostura est un lieu de tranquillité et de bien être. Entourée par des lacs, fleuves et forêts, cette ville est un oasis de teintes lumineuses !

Avec les parcs nationaux les plus importants qui l’encadrent, Los Arrayanes et Nahuel Huapi, La Villa La Angostura est idéalement située. Elle est le point de départ pour se rendre à la station de ski voisine Cerro Bayo. Mais aussi pour réaliser une des nombreuses excursions nautiques menant au Parque Nacional Bosque de Arrayanes. Les infrastructures pour la pratique du ski sont très bonnes et les touristes y viennent pour trouver du divertissement et de l’action. L’été, c’est la place au trekking, au vélo et autres sports de montagne. La faune dans les environs est également très riche et c’est un lieu que vous apprécierez pour son aspect ressourçant.

Comment s’y rendre ?

Pour se rendre à Villa La Angostura trois possibilités s’offrent à vous. Si vous décidez de louer de voiture, il vous suffira de suivre depuis Bariloche la route Ruta 40 puis la Ruta 231. Vous pourrez ensuite remonter vers San Martin de Los Andes par la Ruta 231 puis par la Ruta 234, la fameuse route des sept lacs (Ruta de los siete lagos). Vous pouvez également vous rendre à Villa La Angostura en car. De nombreuses liaisons sont assurées depuis Bariloche, San Martin de Los Andes, Neuquén ou Villa Traful.

Vous rêvez de découvrir Villa La Angostura et la route des 7 lacs? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Cet article vous a plu ? Vous aimerez aussi :