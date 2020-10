Vous avez un groupe d’amis avec lequel vous voulez voyager? Ou encore vous envisagez de proposer un voyage d’entreprise? Argentine-info vous présente aujourd’hui un circuit d’environ deux semaines, idéal pour les groupes!

À la découverte de la capitale!

Une fois arrivés en Argentine, vous pourrez visiter la magnifique Buenos Aires. Un guide francophone vous fera découvrir les quartiers typiques de cette capitale cosmopolite. Vous passerez par les quartiers élégants de Palermo et Recoleta.

La visite commencera Plaza de Mayo, le cœur symbolique, historique et politique de la ville. Passage par la Casa Rosada (Palais Présidentiel), le Cabildo (ancien hôtel de ville), le Théâtre Colon, l’un des joyaux de l’Opéra mondial de style Renaissance italienne et visite de la Cathédrale Métropolitaine.

Vous découvrirez également le célèbre Cimetière de la Recoleta, où repose Evita Perón. Vous partirez ensuite direction les Andes!

En route vers les incroyables paysages andins!

Vous arriverez à Salta et commencerez par une visite à pieds de cette jolie ville andine. Ensuite, vous partirez sur les routes pour découvrir la fabuleuse “Quebradas de las Conchas” avant d’arriver dans le charmant village de Cafayate. Ce sera votre point de départ pour visiter quelques “bodéga”, les caves à vin de la région.

Il sera alors temps de repartir en direction de Cachí, un joli village de montagne à 2280 m d’altitude avec ses ruelles pavées et ses maisons basses blanchies à la chaux. Vous passerez alors par la “Quebrada de las Flechas”, ce paysage exceptionnel vous laissera bouche-bée!

Pour finir votre aventure au cœur des Andes, vous rentrerez à Salta, en empruntant la célèbre route 40! Le soir, vous profiterez d’un repas typique dans une peña (restaurant qui propose de la musique traditionnelle en live).

Après les paysages arides du Nord-Ouest, direction la jungle du Nord-Est!

Ce jour, vous prendrez un vol pour Iguazú! Ce sera votre point de départ pour visiter les incroyables “Cataratas de Iguazú”! Ces gigantesques chutes d’eau ont été élues merveille naturelle du monde. Vous visiterez d’abord le parc national argentin, qui offre toute une variété de points de vue sur les chutes. Ce sera l’occasion de voir les chutes ” de l’intérieur”.

Le lendemain vous partirez à la découverte du coté brésilien des chutes. Vous serez alors face aux chutes et vous pourrez vous attarder dans la “garganta del diablo”, une passerelle où vous aurez la sensation d’entre au cœur des cataratas, sensations garanties! Vous profiterez ensuite d’une visite du parc aux oiseaux. Ce parc est l’endroit rêvé pour découvrir les plus beaux oiseaux exotiques de la région, notamment le magnifique toucan!

À la découverte des glaciers de Patagonie

Il sera alors temps de découvrir la Patagonie! Vous arriverez à El Calafate. Après une visite au musée des glaciers pour mieux comprendre ce phénomène naturel, vous irez vous rafraichir au bar de glace. De quoi vous préparer en douceur au froid des glaciers!

Le lendemain, départ pour une journée d’excursion au fameux glacier Perito Moreno. Grace à des passerelles, vous pourrez vous approcher de l’impressionnant glacier. Vous pourrez l’admirer sous différents angles, et apprécierez l’incroyable spectacle des blocs de glace qui se détachent dans un grincement spectaculaire pour aller rejoindre l’eau du lac argentin. En effet, le glacier ne cesse de se déplacer, obligeant les blocs de glace à s’accommoder et parfois à se défaire de celui-ci.

Mais ce n’est pas tout ! Vous partirez ensuite pour un safari nautique, pour vous approcher toujours plus près du glacier et pour pouvoir appréhender sa taille vertigineuse!

Après ces sensations fortes, vous ferez une escale au Chili. Vous partirez alors pour une expédition dans l’immense parc national “Torres del Paine”. Ce parc propose différents points de vue sur les montagnes, les plaines et les lacs environnants. Mais c’est surtout l’endroit idéal pour admirer le fameux Mont Fitz Roy, le sommet le plus emblématique de la région!

Pour terminer en beauté votre escale patagonne, vous passerez une journée dans une estancia traditionnelle. Vous dégusterez alors un délicieux asado et assisterez à la tonte traditionnelle des moutons.

Retour à Buenos Aires pour une fin de voyage aux couleurs de tango.

De retour dans la capitale argentine, vous repartirez pour une visite de la ville. Vous découvrirez alors les quartiers populaires de La Boca et San Telmo. Cette visite sera également l’occasion de vous essayer au tango, et de visiter un atelier de luthier de bandonéon. Pour terminer cette journée et ce séjour sous le signe du tango, vous profiterez d’un délicieux repas, tout en admirant un spectacle de tango professionnel!

Le lendemain, il sera alors temps d’emballer vos cadeaux, de refaire vos valises et de rentrer en France la tête riche de paysages, de rencontres et de l’attachante culture argentine!

Pour réaliser ce voyage, n’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

