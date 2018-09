Vous êtes en voyage dans le Nord-Ouest de l’Argentine ? Plus précisément dans la province de Tucuman ? Vous êtes à la recherche d’un endroit où vous pourrez vous retrouver, vous reposer tout en découvrant la culture si particulière du Nord-Ouest argentin ? Ne cherchez plus nous vous avons trouvé l’estancia de vos rêves. En effet aujourd’hui l’équipe d’Argentine-info vous propose de découvrir l’Estancia Zarate. Ici les maîtres mots sont liberté et gauchos !

Extérieur de l’estancia Zarate – EstanciaZarate

L’histoire de l’estancia Zárate

Découvrez l’Estancia Zárate, un endroit unique au cœur de la province de Tucumán ! C’est en 1640 que le roi d’Espagne offre au capitaine Pedro de Ávila y Zárate ce bout de terre inhabitée. Les premiers séjours dans cette estancia datent de 1700. Cependant elle fut entièrement restaurée en 1998. Ce travail de restauration fut minutieux car les propriétaires de l’époque voulaient conserver tout le charme de cette magnifique bâtisse. Vous pouvez encore retrouver l’atmosphère coloniale de l’époque grâce à la pièce à vivre qui a été conservée. Venez donc découvrir cette incroyable Estancia ! Un séjour dépaysant à travers l’Estancia Zárate qui vous partagera son histoire ainsi que son environnement. L’occasion idéale de vivre dans une authentique Estancia du nord de l’Argentine !

Zarate de nos jours

L’équipe

Cette jolie maison de campagne est aujourd’hui dirigée par 8 personnes toutes passionnées par la culture gaucha. Lors de votre séjour vous pourrez faire la rencontre de Gonzalo, Matías, Laureano, Mercedes, Carina, Claudia, Sandra et Ariel. Ils seront présents tout le long de votre séjour pour vous accompagner lors de vos activités. Mais aussi pour partager avec vous leur culture et leur passion pour ce territoire unique. Ici le mot d’ordre est simplicité et convivialité. Découvrez cette fabuleuse équipe qui rend ce lieu unique encore plus magique.

Paysage de l’estancia – EstanciaZarate

L’environnement de l’estancia

Au milieu d’une nature quasi vierge vous trouverez la magnifique estancia Zarate. Amoureux de la nature cet endroit est fait pour vous. En effet l’estancia se trouve sur une plaine entourée de collines pittoresques. Autour de l’estancia vous pourrez trouver plusieurs points d’eau qui permettent d’alimenter le champ de manière naturelle. De plus vous pourrez vous asseoir sous les arbres ancestraux pour vous reposer ou lire un bon livre tout en profitant de cette nature encore vierge.

L’architecture

La maison de l’estancia Zarate est de style colonial. Comme nous l’avons vu juste avant la maison fut rénovée en 1998. Cependant la plupart des sols sont d’origine, ainsi que certains murs. La maison conserve également son toit d’origine, ainsi que ses tuiles si particulières. En effet celles-ci ont été moulées sur les mollets des artisans qui ont réalisé la maison c’est pour cela qu’elles ont toutes des formes irrégulières. Quant à la décoration, elle accompagne le style rustique de la maison mais avec une touche contemporaine qui modernise le tout. Les chambres ont des noms de robes de chevaux qui sont un des éléments principaux de cette estancia. Les chambres sont nommées : Zaino, Alazán, Tordillo, Malacara, Overo et Crawling, chacune a sa particularité.

Une philosophie de vie

Le principe de l'Estancia Zarate est de permettre à ses invités de participer aux tâches typiques d'un ranch argentin. Aussi bien dans les activités proposées que dans le rythme de vie proposé dans l'établissement. Ici vous pourrez déguster de délicieux plats locaux. En effet l'équipe de Zarate défend la gastronomie et les produits de saison. Vous serez en complète immersion. De plus contrairement à la plupart des estancias aujourd'hui en Argentine, celle-ci continue son activité de production agricole et élevage. L'estancia compte à ce jour, 800 têtes de bétail et chevaux de polo. Un de ses objectifs principaux est de le faire partager aux voyageurs. Ce n'est pas simplement une reproduction ou un vestige d'une estancia orientée sur le tourisme mais un vrai lieux de vie. Activité Bauvine – EstanciaZarate Les activités proposées Comme dit précédemment l'idée principale de l'estancia est une immersion totale dans une vraie estancia argentine loin de tout cliché. Afin que vous puissiez vivre une expérience unique. C'est pour cela que lors de votre séjour vous pourrez réaliser les tâches d'un réel Gaucho. En effet, durant votre séjour vous pourrez vous occuper des chevaux , vous pourrez également participer à une démonstration de tressage de cuir, ainsi que de nombreuses activités liées au bétail. Cependant vous pourrez tout de même réaliser des activités plus classiques. Effectivement vous pourrez réaliser de belles balades à cheval dans ce magnifique domaine. Et pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre ne vous inquiétez pas plusieurs randonnées peuvent être réalisées dans les environs. Un gros plus … le "join-up" Avez-vous déjà entendu parler du "join up" ? Le join up sert à établir une connexion mentale entre le cheval et l'homme. Avec cette technique, on cherche à ce que l'animal réalise une connexion avec l'homme qu'il ne soit pas subjugué mais qu'il comprenne ce qui lui est demandé. Ce travail est fait de manière démonstrative par Matías Colombres (ancien joueur de polo argentin de père en fils) et ensuite participatif par quiconque le souhaite. C'est très intéressant et ça nous apprend à interpréter le langage corporel non seulement du cheval mais aussi des personnes qui nous entourent. Une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Nous vous conseillons de passer au minimum deux nuits à l'Estancia afin de réellement profiter du cadre et de l'ambiance qui s'en dégage.

